Spaccio al parco, tenta di ingerire cocaina per sfuggire ai controlli: arrestato 23enne - Tuttoggi.info

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Spaccio al parco, tenta di ingerire cocaina per sfuggire ai controlli: arrestato 23enne

Redazione

Spaccio al parco, tenta di ingerire cocaina per sfuggire ai controlli: arrestato 23enne

Lun, 28/09/2026 - 18:11

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La Polizia di Stato di Terni ha arrestato un giovane di 23 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Squadra Volante nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio, intensificati anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute dai residenti.

In particolare, intorno alle ore 21.00, gli agenti hanno effettuato un servizio di osservazione all’interno del parco di via Mola di Bernardo, dove hanno notato due giovani e assistito a quello che appariva essere uno scambio. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare uno dei due, mentre l’altro si è dato alla fuga tra i palazzi circostanti.

Durante il controllo, il 23enne avrebbe tentato di ingerire alcuni involucri che teneva nascosti nella bocca. Gli agenti sono riusciti a impedirglielo, recuperando gli involucri e rinvenendone altri in suo possesso, contenenti sostanza presumibilmente stupefacente.

La perquisizione dell’abitazione ha consentito di rinvenire, nascosti in diversi punti dell’appartamento, oltre 5.000 euro in contanti, nonché ulteriori involucri contenenti sostanza presumibilmente riconducibile alla cocaina, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.

Al termine delle attività, il 23enne, già gravato da precedenti specifici, è stato arrestato per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella successiva udienza, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato, su richiesta della Procura, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.

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