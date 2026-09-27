Boxe Spoleto: non solo match, grande presenza di bambini e non agonisti - Tuttoggi.info

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Boxe Spoleto: non solo match, grande presenza di bambini e non agonisti

Redazione

Boxe Spoleto: non solo match, grande presenza di bambini e non agonisti

Dom, 27/09/2026 - 15:40

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La pausa estiva non ha smorzato la passione per il pugilato degli atleti della Boxe Spoleto, che si sono ripresentati in massa alla ripresa degli allenamenti. Già in queste prime settimane la storica società spoletina, fondata nel 1946 da Dante Burli, annovera quasi trenta agonisti, una ventina di amatori, cioè sportivi che non sostengono combattimenti, e molti impegnati nelle categorie giovanili e nelle chess boxing. A questi, poi si aggiungeranno, come l’anno precedente, gli studenti delle superiori spoletine che faranno domanda.

La palestra, che opera, all’interno del Podium, nelle federazione Global Boxing, associata alla A.S.I., è anche, ormai, prossima ai primi impegni agonistici, non affrontati lo scorso anno perché era, ovviamente, prima necessario raggiungere da zero un grado adeguato di preparazione tecnico tattica.

La palestra è aperta coi seguenti orari:

AGONISTI

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 17,30 / 20,00

AMATORIALE

Martedì – Giovedì: 21,00 / 23,00

SCUOLE SUPERIORI

Martedì: 19,00 / 20,00

Luogo: Podium, Via Pasquale Laureti

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