Premio Artemisia: Midiri (UniPa) "Riconoscimenti a tre donne eccezionali" - Tuttoggi.info

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Premio Artemisia: Midiri (UniPa) “Riconoscimenti a tre donne eccezionali”

ItalPress

Premio Artemisia: Midiri (UniPa) “Riconoscimenti a tre donne eccezionali”

Lun, 28/09/2026 - 20:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “La scelta delle premiazioni nasce dal presupposto che l’Università è il luogo non solo della conoscenza e della trasmissione della conoscenza, ma anche dell’apprezzamento e della trasmissione delle singole esperienze. Alla base del premio c’è proprio l’esperienza di queste tre donne eccezionali, di cui due fortemente impegnate nel sociale e una che rappresenta un monumento di forza e passione civile, nella misura in cui Elda Pucci fu il primo politico che seppe mettersi contro un sistema di corruzione e di mafia: sono tre figure che hanno un significato profondo non solo per l’Università, ma per un’intera comunità; speriamo che da questi esempi i nostri ragazzi possano prendere un modello di vita e un modus operandi che porta a un miglioramento nel nostro sistema sociale”. Cos’ il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, in occasione della seconda edizione del Premio Artemisia, alla fondatrice di Lab Zen 2 Maruzza Battaglia, l’ideatrice di Cuoche combattenti Nicoletta Cosentino e, alla memoria, la prima e finora unica sindaca del capoluogo siciliano Elda Pucci.

pc/azn

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