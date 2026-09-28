Suppletive Reggio Calabria, l'esultanza di Roscioli e Occhiuto dopo la vittoria - Tuttoggi.info

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Suppletive Reggio Calabria, l’esultanza di Roscioli e Occhiuto dopo la vittoria

ItalPress

Suppletive Reggio Calabria, l’esultanza di Roscioli e Occhiuto dopo la vittoria

Lun, 28/09/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – Il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 51,02%, ha vinto le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria dopo lo scrutinio di tutte le 487 sezioni. A seguire al 36,59% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci si è fermato al 10,94% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare ha chiuso con l’1,44%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto esulta insieme a Roscioli commentando “Vittoria!” su X e postando un video dei festeggiamenti.

(Fonte video: ufficio stampa Occhiuto)
pc/red

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