 Fiera del Levante, Frulli "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo dei visitatori" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Fiera del Levante, Frulli “Abbiamo ritrovato l’entusiasmo dei visitatori”

ItalPress

Fiera del Levante, Frulli “Abbiamo ritrovato l’entusiasmo dei visitatori”

Lun, 28/09/2026 - 23:03

Condividi su:


BARI (ITALPRESS) – “È stata una Fiera che è cresciuta sin dal primo giorno. Abbiamo raggiunto quasi 260mila accessi e questo ci fa ben sperare per quello che sarà, sicuramente, la 90ª edizione. Ma la cosa più bella è aver ritrovato l’entusiasmo dei visitatori, che amano la Fiera, e la soddisfazione degli espositori”. Lo ha affermato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, a chiusura dell’89esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante.
xa2/fsc/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!