Deruta, crolla il tetto di un capannone. Morto imprenditore 60enne - Tuttoggi.info

Un tragico incidente questa mattina ha scosso la città di Deruta. Un imprenditore edile di 60 anni, molto conosciuto sul territorio ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone a 10 metri di altezza. L’uomo sarebbe salito sul tetto di un’azienda per un sopralluogo quando c’è stato il crollo improvviso.
Deruta, crolla il tetto di un capannone. Morto imprenditore 60enneL'incidente martedì mattina. L'uomo stava intervenendo sul tetto di un capannone industriale a Deruta quando c'è stato il crollo
Mar, 18/08/2026 - 15:05