Deruta, crolla il tetto di un capannone. Morto imprenditore 60enne - Tuttoggi.info

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Deruta, crolla il tetto di un capannone. Morto imprenditore 60enne

Redazione

Deruta, crolla il tetto di un capannone. Morto imprenditore 60enne

L'incidente martedì mattina. L'uomo stava intervenendo sul tetto di un capannone industriale a Deruta quando c'è stato il crollo
Mar, 18/08/2026 - 15:05

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Un tragico incidente questa mattina ha scosso la città di Deruta. Un imprenditore edile di 60 anni, molto conosciuto sul territorio ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone a 10 metri di altezza. L’uomo sarebbe salito sul tetto di un’azienda per un sopralluogo quando c’è stato il crollo improvviso.

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