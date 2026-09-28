Ue, Macron “Ritrovare coraggio dei fondatori contro il ritorno dei nazionalismi” - Tuttoggi.info

METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) –, indipendenza e democrazia che è chiamata a essere”. Lo ha affermato ilnel suo intervento aPer Macron inoltre l’Europa deve avere “il coraggio di non cedere alla chiusura, all’odio verso l’altro, al ritorno dei nazionalismi che dividono”.“Qui batte il cuore millenario dell’Europa, un’Europa che protegge, unisce e agisce. Un’Europa sovrana e democratica, animata da questo progetto di pace e prosperità”, ha sottolineato il presidente francese, citando oltre a Schuman anche Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi.

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