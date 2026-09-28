Ue, Macron “Ritrovare coraggio dei fondatori contro il ritorno dei nazionalismi” - Tuttoggi.info

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Ue, Macron “Ritrovare coraggio dei fondatori contro il ritorno dei nazionalismi”

ItalPress

Ue, Macron “Ritrovare coraggio dei fondatori contro il ritorno dei nazionalismi”

Lun, 28/09/2026 - 15:17

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METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Europa deve ritrovare il coraggio dei suoi fondatori per diventare la potenza di pace, indipendenza e democrazia che è chiamata a essere”. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron, nel suo intervento a Metz, al Centro Robert Schuman, alla presenza di Papa Leone XIV.

Per Macron inoltre l’Europa deve avere “il coraggio di non cedere alla chiusura, all’odio verso l’altro, al ritorno dei nazionalismi che dividono”.

“Qui batte il cuore millenario dell’Europa, un’Europa che protegge, unisce e agisce. Un’Europa sovrana e democratica, animata da questo progetto di pace e prosperità”, ha sottolineato il presidente francese, citando oltre a Schuman anche Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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