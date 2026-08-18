Aggredisce la compagna dopo essere rientrato ubriaco: arrestato 45enne a Foligno - Tuttoggi.info

È stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato di Foligno un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della propria compagna. L’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. è scattato nel cuore della notte, in un’abitazione della zona di Capodacqua, dopo che la donna era riuscita a fuggire di casa e a nascondersi in strada, in attesa dell’arrivo della Polizia. Leggi l’articolo sul nuovo Tuttoggi.