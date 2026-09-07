Nel rinnovato impianto di Collestrada "laureati" i campioni italiani assoluti di lancio del ruzzolone - Tuttoggi.info

Si è chiuso con uno straordinario successo e una grande partecipazione di pubblico e partecipanti, ben 600 gli iscritti in gara, il 53esimo Campionato Italiano Assoluto del lancio del ruzzolone promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dall’Asd Bosco, con il patrocinio del Comune di Perugia e della Provincia di Perugia, sul nuovo impianto di Collestrada, inserito nella storica area del bosco di Treppi.



A dare il via ufficiale alla competizione, cimentandosi in una prova di tiro inaugurale, sono stati l’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, e il vicepresidente della Provincia di Perugia, Riccardo Vescovi. Il Campionato ha visto la presenza del presidente nazionale FIGeST Enzo Casadidio, del vicepresidente, Valerio Vitellozzi, del presidente di specialità ruzzolone, Giorgio Lamecchi, oltre che del presidente dell’Asd Bosco, Domenico Brugnoni, e del vicepresidente, Fausto Lupi.



Le premiazioni del Campionato giovanile, ospitato alla vigilia delle gare dei “big”, si sono tenute alla Fattoria di Pieve Pagliacci, dove i vertici federali hanno sottolineato l’importanza del vivaio per il futuro di questa specialità ma anche della Federazione.



Nella categoria Juniores il podio ha visto al 1° posto Nicolò Bizzini (classe 2012) dell’Asd Aquaria La Croce (Modena), al 2° Matteo Balocchi dell’Asd Lama Tolè (Modena) e al 3° Stefano Roberti dell’Asd Giochi Tradizionali Ferentino (Frosinone).



Per la categoria Allievi si è imposto 1° Stefano Polacci (Asd Lama Tolè), davanti a 2° Domenico Rainone (Asd Zocca) e 3° Matteo Chiesi (Asd Lama Tolè).



Tra i Ragazzi 1° Alessandro Cerfogli (classe 2015) dell’Asd Casine (Modena), 2° Alessandro Cortelloni (Asd Aquaria La Croce) e 3° Lorenzo Valiani (Asd Bosco Perugia).



Nella categoria Pulcini vince 1° Giulio Muzzarelli (classe 2017) dell’Asd Casine, seguito da 2° Edoardo Bonucchi (classe 2018) dell’Asd Casine e 3° Edoardo Tollari dell’Asd Lama Tolè.



Nelle competizioni degli Assoluti, per la categoria A Individuale trionfa Marco Rapini (Casa Venturelli Modena), 2° Federico Presa (Casa Venturelli Modena) e 3° Vainer Ballocchi (Lama/Tolè Modena).



Per la categoria B Individuale vince Diego Simonetti (Sangemini Terni), 2° Carlo Caiello (Migliano Perugia) e 3° Gianfranco Ruggeri (Zocca Modena).



Per la categoria C Individuale primo posto per Daniel Ronchi (Lama/Tolè Modena), 2° Costantino Montelli (Cavola-Scandiano Reggio Emilia) e 3° Lorenzo Chiesi (Lama/Tolè Modena).



Nelle gare a coppie, per la categoria A Coppie conquistano il titolo Roberto Ingrami e Marcello Gubertini (Sant’Antonio Modena), 2° Roberto Pinotti e Manuel Casini (Casa Venturelli Modena), 3° Giampaolo Ferracchiato e Omero Onori (La Selva Terni).



Nella categoria B Coppie primi Sergio Marchesini e Giuseppe Camilli (Moretti Marsciano / Solar Todi Perugia), 2° Alessandro Trecastagni e Giuseppe Crocione (Fornole Terni), 3° Lorenzo Bicocchi e Silvio Soldati (ASD Ruzzolone Montese Bologna).



Nella categoria C Coppie vincono Marcello Ambroglini ed Ennio Alicanti (Moretti Marsciano / Migliano Perugia), 2° Mario Paolucci e Andrea Rosetti (Moretti Marsciano Perugia), 3° Domenico Bonvicini e Davide Bonvicini (Gaiato Modena).



A tutti i premiati, e a tutti i partecipanti, sono stati donati speciali trofei e manufatti realizzati dall’artista Francesco Quintaliani.



Il presidente nazionale FIGeST, Enzo Casadidio, ha ringraziato tutti i partecipanti e le autorità, sottolineando: “Un plauso speciale merita l’organizzazione dell’Asd Bosco, in particolare il presidente Domenico Brugnoni e il vicepresidente Fausto Lupi per l’impegno, la passione e la straordinaria efficienza. L’inaugurazione del nuovo impianto di Collestrada rappresenta una conquista fondamentale per la nostra disciplina e vedere oggi tanti giovani sul podio ci dà la certezza di un futuro radioso”.







Luogo: PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA