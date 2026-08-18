Bevagna, vandalizzata scuola che doveva essere inaugurata a settembre - Tuttoggi.info

Vandalizzata la scuola che avrebbe dovuto essere inaugurata a settembre. Si tratta di quella di Cantalupo di Bevagna e a raccontare l’accaduto è l’amministrazione comunale. “Delle persone male intenzionate – viene spiegato – sono entrate nella scuola di Cantalupo. Non ci sono segni di scasso. Sono andate dritte verso ciò che interessava loro e hanno sfilato e tagliato interruttori magnenotermici, i salvavita dei quadri elettrici, gli interruttori e le placche delle aule scolastiche, perfino il quadro centrale idrico del seminterrato”.