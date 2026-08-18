Bevagna, vandalizzata scuola che doveva essere inaugurata a settembre - Tuttoggi.info

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Bevagna, vandalizzata scuola che doveva essere inaugurata a settembre

Flavia Pagliochini

Bevagna, vandalizzata scuola che doveva essere inaugurata a settembre

Mar, 18/08/2026 - 08:02

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Vandalizzata la scuola che avrebbe dovuto essere inaugurata a settembre. Si tratta di quella di Cantalupo di Bevagna e a raccontare l’accaduto è l’amministrazione comunale. “Delle persone male intenzionate – viene spiegato – sono entrate nella scuola di Cantalupo. Non ci sono segni di scasso. Sono andate dritte verso ciò che interessava loro e hanno sfilato e tagliato interruttori magnenotermici, i salvavita dei quadri elettrici, gli interruttori e le placche delle aule scolastiche, perfino il quadro centrale idrico del seminterrato”.

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