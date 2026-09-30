Cambio al vertice di Fratelli d’Italia Spoleto: Bellini nuovo coordinatore - Tuttoggi.info

Michele Leoni ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Spoleto, ruolo che ha ricoperto negli ultimi anni accompagnando la crescita e il radicamento del partito sul territorio in conseguenza del proprio impegno per le prossime elezioni comunali e come previsto dall statuto del partito.

«In questi anni abbiamo costruito insieme un percorso politico significativo, contribuendo a consolidare la presenza del partito nella città di Spoleto e nel comprensorio».

La decisione nasce dalla consapevolezza che il partito, in vista delle elezioni comunali del 2027, debba caratterizzarsi da una presenza sempre più costante e incisiva nella vita politica cittadina.

«Gli impegni lavorativi che da oltre dieci anni mi vedono operare fuori Spoleto non mi consentono di seguire quotidianamente tutte le dinamiche che questa importante fase politica richiede. Credo che Fratelli d’Italia abbia bisogno di una guida che possa dedicare al partito una presenza continua sul territorio in vista di questo importante appuntamento, garantendo il massimo impegno nell’organizzazione e nella preparazione delle prossime sfide amministrative».



Leoni tiene inoltre a precisare che la scelta riguarda esclusivamente il ruolo organizzativo: «Lascio la carica di coordinatore, ma non lascio il partito. Continuerò a dare il mio contributo politico con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione che hanno sempre caratterizzato il mio impegno. La mia appartenenza a Fratelli d’Italia non è mai stata in discussione e non lo sarà in futuro».



Nel corso della riunione di coordinamento, il partito ha individuato Pietro Bellini come commissario Comunale di Fratelli d’Italia Spoleto. Già Sindaco di Preci e attuale Presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, Bellini ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico, mettendo a disposizione la propria esperienza amministrativa e politica.



«Sono certo che Pietro Bellini saprà guidare il circolo con competenza, equilibrio e autorevolezza, valorizzando il lavoro svolto finora e preparando al meglio il partito alle sfide future», conclude Leoni.



Nel salutare i militanti, gli iscritti e tutti coloro che lo hanno sostenuto nel corso del mandato, Michele Leoni ha espresso gratitudine per il percorso condiviso e ha rivolto al nuovo coordinatore i migliori auguri di buon lavoro.



Fratelli d’Italia Spoleto guarda ora alle prossime scadenze politiche e amministrative con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio e costruire un progetto sempre più solido e rappresentativo per la città.



Fratelli d’Italia Spoleto



Luogo: SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA