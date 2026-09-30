Ottobre Trevano ai nastri di partenza, il programma - Tuttoggi.info

Tutto pronto per l’edizione 2026 dell’Ottobre Trevano, la grande rassegna di appuntamenti che dal 2 al 25 ottobre animerà Trevi, trasformando il borgo in un luogo d’incontro tra storia, cultura, tradizioni popolari ed eccellenze enogastronomiche.

Dal XLIV Palio dei Terzieri alle taverne medievali, dalle Scene di Vita Medievale alla 62ª Mostra mercato del Sedano Nero e Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia, fino al teatro, alle mostre, ai trekking e agli appuntamenti dedicati ai prodotti della terra: per quasi un mese la città tornerà a vivere uno dei momenti più sentiti dalla comunità trevana e più conosciuti dal pubblico umbro e dai visitatori.

L’edizione 2026 sarà inoltre caratterizzata dal filo conduttore dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, che entrerà nel programma attraverso diversi appuntamenti culturali e, in particolare, attraverso il Grande Spettacolo delle Allegorie – Il Cantico delle Creature, una rappresentazione in costume nella quale i Terzieri, attraverso musiche, testi e danze, proporranno un omaggio al messaggio francescano di armonia tra uomo, natura e creato.La manifestazione è stata presentata nel corso della conferenza stampa ospitata al Complesso Museale di San Francesco di Trevi, alla presenza del sindaco Ferdinando Gemma, del presidente dell’Ente Palio dei Terzieri Alessandro Falasca, dell’assessore Isabella Burganti, di Francesca Soldani per la ProTrevi, del direttore artistico di Sipario d’Ottobre Graziano Sirci, di Simone Cerquiglini, che ha illustrato la mostra dedicata a San Francesco, di Geneviève Porpora dell’Associazione Arti Decorative Italiane, del presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini e dell’autore del Palio 2026 Franco Taccogna, accompagnato dal critico e professore Alberto D’Atanasio.

Il programma dell’Ottobre Trevano

Ad aprire ufficialmente l’Ottobre Trevano sarà, venerdì 2 ottobre, il Convivium dei Terzieri e Disfida dei Sapori, con una cena itinerante nelle tre taverne medievali e la cerimonia inaugurale in Piazza Mazzini. Il giorno successivo, sabato 3 ottobre, il centro storico accoglierà oltre 300 figuranti per il Corteo Storico, seguito dal Grande Spettacolo delle Allegorie dedicato quest’anno al Cantico delle Creature.

Il momento più atteso arriverà domenica 4 ottobre con il XLIV Palio dei Terzieri: venti corridori per ciascuno dei tre Terzieri – Castello, Matiggia e Piano – spingeranno lungo un percorso in salita di circa 800 metri un carro del peso di 430 chilogrammi, contendendosi il Palio 2026 realizzato dall’artista Franco Taccogna. Da lunedì 5 ottobre apriranno invece le Taverne dei Terzieri, che resteranno operative fino al 25 ottobre, proponendo ogni sera i piatti della tradizione umbra.Il 10 ottobre tornerà la Sfida dei Suoni, con i tamburini dei tre Terzieri protagonisti in Piazza Mazzini, mentre domenica 11 sarà la volta del Palio dei Bambini, con prove e giochi ispirati al mondo medievale.

Sempre sabato 10 ottobre, alle 18, al Complesso Museale di San Francesco sarà inaugurata la mostra “Le Tavole di Francesco. Storia di un polittico disperso”, con opere di Andrea Louis Ballardini, a cura di Paolo Campagnoli, Simone Cerquiglini ed Erika Vecchietti. L’esposizione resterà visitabile fino al 25 ottobre e rappresenterà uno degli appuntamenti culturali centrali dell’edizione dedicata al centenario francescano.

Il terzo fine settimana sarà dedicato anche a uno dei prodotti simbolo della città. Sabato 17 e domenica 18 ottobre Piazza Mazzini ospiterà la 62ª Mostra mercato del Sedano Nero e Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia, organizzata dalla ProTrevi insieme all’Associazione Produttori di Sedano Nero. Il programma comprenderà degustazioni, trekking nelle zone di produzione del Sedano Nero con visita alla chiesa di Santa Maria di Pietrarossa, la premiazione del miglior produttore e appuntamenti gastronomici.

Tra le novità, sabato 17 alle 15.30 in Piazza Mazzini, “Chef in erba, Sedano in Tavola – Tributo ad Angelo Paracucchi”, iniziativa realizzata da ProTrevi, Comune di Trevi e Tenuta San Pietro a Pettine. Nella stessa giornata, dalle 20 alle 23, il centro storico tornerà indietro di otto secoli con le suggestive Scene di Vita Medievale.La domenica le rievocazioni assumeranno invece una nuova forma con “Medioevo in Cammino”, percorso immersivo attraverso vicoli, piazze e botteghe della Trevi medievale, animati dai Terzieri attraverso arti, antichi mestieri e scene di vita quotidiana.

Dal 23 al 25 ottobre, Villa Fabri ospiterà inoltre la quarta edizione della mostra-conferenza “Ricami, Merletti e Tessuti d’Artista sulla Via del Cammino della Pace e della Parola di San Francesco”, con mostra, concorso nazionale, conferenze, dimostrazioni e minicorsi dedicati all’arte tessile. Sabato 24 il Ninfeo di Villa Fabri ospiterà anche i Giochi Popolari dei Ragazzi.

Gran finale domenica 25 ottobre con la Castagnata e Antichi Sapori, il trekking nelle zone di produzione delle castagne di Manciano, la Camminata tra gli Olivi e, nel pomeriggio, una masterclass dedicata al confronto tra Trebbiano e Verdicchio.Il calendario avrà poi una sua appendice con Festivol, dal 30 ottobre al primo novembre, e con Olio Trekking il primo novembre.

Le dichiarazioni

Ferdinando Gemma, sindaco di Trevi: “L’Ottobre Trevano è qualcosa che va molto oltre una semplice manifestazione: appartiene alla storia e all’identità della nostra comunità e riesce ogni anno a coinvolgere trevani e tantissimi visitatori. Dietro questo mese straordinario c’è un lavoro che dura tutto l’anno, portato avanti da associazioni, Terzieri, volontari e istituzioni con un grande spirito di squadra. È proprio questo amore per Trevi che ci permette di custodire le nostre tradizioni e, allo stesso tempo, di continuare a farle crescere”.

Alessandro Falasca, presidente dell’Ente Palio dei Terzieri: “I Terzieri sono il cuore pulsante dell’Ottobre e anche quest’anno arriviamo a questo appuntamento dopo mesi di impegno, passione e lavoro condiviso. Il 2026 ha inoltre un valore particolare per l’ottavo centenario della morte di San Francesco: il Cantico delle Creature sarà al centro del nostro spettacolo delle Allegorie e accompagnerà un’edizione nella quale vogliamo continuare a coniugare rigore storico, capacità di rinnovamento e coinvolgimento del pubblico. Ringrazio la vice presidente dell’Ente Palio, Francesca Romana Lovelock, per il grande impegno e la passione con cui mi aiuta nella gestione di un evento così articolato e importante. Aggiungo un pensiero e un ringraziamento anche ai ragazzi, anonimi, del gruppo ‘Contronatura’ che fanno satira sull’Ottobre Trevano e ci ricordano che è bene non prendersi troppo sul serio, ma mettere la passione ovunque, meglio se ridendoci sopra”.

Francesca Soldani, consigliere ProTrevi: “La forza dell’Ottobre Trevano è la rete costruita nel tempo tra istituzioni, associazioni, produttori, attività economiche e volontari. Il Sedano Nero rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità e la 62ª Mostra mercato vuole raccontarlo attraverso i produttori, la cucina, i trekking e nuove iniziative. Valorizzare queste eccellenze significa far conoscere Trevi anche oltre i suoi confini, mettendo insieme territorio, tradizione e accoglienza”.

Graziano Sirci, direttore artistico di Sipario d’Ottobre: “Sipario d’Ottobre arriva all’ottava edizione con una risposta straordinaria da parte delle compagnie teatrali italiane: abbiamo ricevuto 116 proposte per selezionare i quattro spettacoli in concorso. È un risultato che testimonia quanto la rassegna sia cresciuta e quanto sia ormai riconosciuta nel panorama del teatro amatoriale nazionale. Anche quest’anno porteremo al Clitunno linguaggi e generi differenti, mantenendo alta la qualità della proposta”.

Pietro Bellini, presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini: “L’Ottobre Trevano è un progetto a tutto tondo, capace di mettere insieme eccellenze culturali, storiche e produttive e di coinvolgere in modo profondo la comunità. È esattamente lo spirito della nostra strategia 2023-2027: ascoltare i territori, sostenerne le esigenze e mettere a disposizione risorse per valorizzare i loro gioielli. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante continuare a investire sulle identità locali e sulla capacità dei territori di fare rete”.

L’assessore Isabella Burganti, infine, ha ringraziato tutta la macchina organizzativa e i volontari che rendono possibile l’evento.

Sipario d’Ottobre e gli altri appuntamenti culturali

L’ottava edizione di Sipario d’Ottobre – Premio Ray Lovelock, diretta artisticamente da Graziano Sirci, porterà al Teatro Clitunno quattro spettacoli selezionati per il concorso: “The Elephant Man” della compagnia Giardini dell’Arte di Firenze, il 9 ottobre; “InVIOLAta” della compagnia SenzaConfine di Fasano, il 16 ottobre; “Come due angeli sul cornicione, c’eravamo troppo amati” della compagnia Paolo Manfrini di Rovereto, il 23 ottobre; e “La regola dei terzi” della Compagnia dell’Eclissi di Salerno, il 30 ottobre. La premiazione si terrà domenica 8 novembre, con ospite d’onore l’attore Kaspar Capparoni, e sarà seguita dallo spettacolo fuori concorso “Madame Bovary” della Compagnia Baroni Rampanti di Milano.Madrina dell’Ottobre Trevano 2026 sarà anche questa’anno Simona Cavallari, attrice protagonista di numerose produzioni cinematografiche e televisive italiane, che sarà presente a Trevi durante il primo weekend di eventi.

L’Ottobre Trevano è organizzato da Comune di Trevi, Ente Palio dei Terzieri e ProTrevi. Il programma completo, gli orari, le modalità di accesso agli eventi e le informazioni sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.ottobretrevano.it.