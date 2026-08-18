Ruba un cellulare ma viene tradito dal GPS. Denunciato per ricettazione un minorenne - Tuttoggi.info

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Ruba un cellulare ma viene tradito dal GPS. Denunciato per ricettazione un minorenne

Redazione

Ruba un cellulare ma viene tradito dal GPS. Denunciato per ricettazione un minorenne

Il dispositivo era dotato di GPS grazie al quale la donna ha individuato il suo cellulare in un centro commerciale a Perugia
Mar, 18/08/2026 - 15:28

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A seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza, la Polizia di Perugia è intervenuta presso un esercizio commerciale del capoluogo dove ha rintracciato e denunciato un minorenne per il reato di ricettazione. Le ricerche dei poliziotti sono state avviate a seguito della chiamata di una cittadina che ha segnalato il furto di un telefono cellulare a Casa del Diavolo da parte di un soggetto ignoto.

La donna ha informato gli agenti che lo smartphone in questione era dotato di un sistema di geolocalizzazione e che questo risultava presso un centro commerciale di Perugia.

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