Ruba un cellulare ma viene tradito dal GPS. Denunciato per ricettazione un minorenne - Tuttoggi.info

A seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza, la Polizia di Perugia è intervenuta presso un esercizio commerciale del capoluogo dove ha rintracciato e denunciato un minorenne per il reato di ricettazione. Le ricerche dei poliziotti sono state avviate a seguito della chiamata di una cittadina che ha segnalato il furto di un telefono cellulare a Casa del Diavolo da parte di un soggetto ignoto.

La donna ha informato gli agenti che lo smartphone in questione era dotato di un sistema di geolocalizzazione e che questo risultava presso un centro commerciale di Perugia.

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