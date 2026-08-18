Oltre 400 presenze all’Osservatorio “La Pezza”: musica, Planetario e telescopi per una notte dedicata all’astronomia - Tuttoggi.info

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Oltre 400 presenze all’Osservatorio “La Pezza”: musica, Planetario e telescopi per una notte dedicata all’astronomia

Redazione

Oltre 400 presenze all’Osservatorio “La Pezza”: musica, Planetario e telescopi per una notte dedicata all’astronomia

Grande partecipazione all’Osservatorio Astronomico e Geofisico Comunale di Scheggia e Pascelupo. L’Associazione Astronomica Umbra APS, che gestisce la struttura, ha curato l’intera parte astronomica della manifestazione, mettendo a disposizione del pubblico soci, divulgatori, Planetario e telescopi. Tra i momenti più suggestivi della serata, l’osservazione di Saturno e dei suoi anelli.
Mar, 18/08/2026 - 16:58

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Scheggia e Pascelupo (PG) – Sono state oltre 400 le persone che hanno raggiunto l’Osservatorio Astronomico e Geofisico Comunale “La Pezza” in occasione della serata organizzata dal Comune di Scheggia e Pascelupo, confermando ancora una volta il forte interesse del pubblico per l’astronomia e per le attività proposte dalla struttura.

Dopo la grande partecipazione registrata in occasione dell’evento del 10 agosto 2025, anche quest’anno l’Osservatorio è tornato ad accogliere famiglie, appassionati e semplici curiosi per una serata nella quale musica, divulgazione scientifica e osservazione del cielo si sono alternat

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