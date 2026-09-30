Abodi "Ipotesi commissariamento Figc? Sta valutando Coni, non interferisco" - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – “È un’eventualità che sta valutando il Coni, quindi è opportuno da parte mia stare ai margini di questa situazione e lasciare che la giunta della prossima settimana, e poi il consiglio Nazionale, si esprimono perché è una loro titolarità: è bene che io non interferisca in nessun modo.” Lo ha detto il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi a margine dell’inaugurazione dell’Hub del Progetto Rete a Rozzano in merito all’ipotesi di commissariamento della Figc. “Mi occupo e mi preoccupo un po’ di più – sottolinea il ministro – che sul campo tutto proceda per il meglio e che quindi mister Mancini e la squadra abbiano la tranquillità che hanno per ripartire come hanno già dimostrato più nella seconda partita con la Turchia naturalmente che con il Belgio, però sono segnali molto confortanti che c’è un disegno sportivo e c’è un progetto sportivo e ne ero certo”.

xu9/glb/azn