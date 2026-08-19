"AP non esiste più", Bandecchi perde 4 consiglieri - Tuttoggi.info

Mentre Capitan Bandecchi continua a raccontare sui social una vita tra yacht, lusso e invettive contro gli avversari politici, a Palazzo Spada si consuma una frattura che certifica la crisi di Alternativa Popolare. Quattro consiglieri – Marina Severoni (capogruppo), Andrea Sterlini (vice), Andrea Colasanti e Federica Mengaroni – hanno infatti abbandonato il gruppo per fondare la nuova formazione consiliare “Con Bandecchi per Terni”.

La motivazione dei dissidenti

Nella nota diffusa dai quattro consiglieri si sottolinea la necessità di garantire alla maggioranza un’azione «coordinata, incisiva e trasparente», capace di rappresentare adeguatamente il Comune nelle sedi istituzionali e nella comunicazione pubblica. Una presa di posizione che mette in luce le difficoltà interne che da tempo attraversano AP.

“AP non esiste più”

La nuova capogruppo Severoni parla senza giri di parole: la scelta nasce anche dalle dichiarazioni del sindaco, secondo cui Alternativa Popolare “non esiste più a Terni”. L’obiettivo, spiegano, è rilanciare l’azione amministrativa restando fedeli al programma con cui sono stati eletti e sostenendo Bandecchi.