Chiusura notturna tra Orte-Orvieto. Le fasce orarie e le possibili deviazioni - Tuttoggi.info

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Chiusura notturna tra Orte-Orvieto. Le fasce orarie e le possibili deviazioni

Redazione

Chiusura notturna tra Orte-Orvieto. Le fasce orarie e le possibili deviazioni

La riqualifica delle barriere spartitraffico del ponte sul fiume Tevere comporterà la chiusura del tratto Orte-Orvieto verso Firenze
Mar, 18/08/2026 - 18:58

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Nei giorni 18, 19 e 20 agosto a causa dell’esecuzione dei lavori, Autostrade per l’Italia ha disposto interruzioni in A1 sul tratto Orte-Orvieto in direzione Firenze nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 00:00 alle 06:00 del 19 agosto e dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del giorno 20.

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