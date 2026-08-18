Chiusura notturna tra Orte-Orvieto. Le fasce orarie e le possibili deviazioni - Tuttoggi.info

Nei giorni 18, 19 e 20 agosto a causa dell’esecuzione dei lavori, Autostrade per l’Italia ha disposto interruzioni in A1 sul tratto Orte-Orvieto in direzione Firenze nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 00:00 alle 06:00 del 19 agosto e dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del giorno 20.
Nei giorni 18, 19 e 20 agosto a causa dell’esecuzione dei lavori, Autostrade per l’Italia ha disposto interruzioni in A1 sul tratto Orte-Orvieto in direzione Firenze nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 00:00 alle 06:00 del 19 agosto e dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del giorno 20.