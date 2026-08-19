Su tivusat programmazione speciale per celebrare il centenario di John Coltrane - Tuttoggi.info

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Su tivusat programmazione speciale per celebrare il centenario di John Coltrane

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Su tivusat programmazione speciale per celebrare il centenario di John Coltrane

Mer, 19/08/2026 - 09:17

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ROMA (ITALPRESS) – A settembre Mezzo (canale 49 di tivùsat) proporrà un programmazione speciale dove si alterneranno rari filmati d’archivio a esibizioni di alcuni dei più autorevoli musicisti contemporanei, riuniti per rendere omaggio a John Coltrane. Nato cento anni fa, è stata una figura fondamentale della musica del Novecento. Nei suoi soli 41 anni di vita rivoluzionò il linguaggio del jazz con una ricerca artistica e spirituale senza precedenti, lasciando un’eredità che continua ancora oggi a ispirare musicisti e appassionati di tutto il mondo. Mezzo lo ricorda con due storiche esibizioni del 1965 insieme a McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Elvin Jones ai festival jazz di Juan les Pins, in Francia, e a Comblain La Tour, in Belgio. Coltrane non è stato soltanto un sassofonista straordinario. E’ stato un ricercatore instancabile, un musicista che ha trasformato ogni conquista tecnica in una nuova domanda e in questa continua tensione risiedono sia la sua grandezza sia le critiche che ancora oggi accompagnano parte della sua produzione finale. Album come Blue Train, Giant Steps, My Favorite Thingse soprattutto A Love Supreme segnano un percorso artistico irripetibile.

– foto ufficio stampa tivusat –
(ITALPRESS).

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