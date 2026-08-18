Cina, presentate le misure per stimolare i consumi nelle contee - Tuttoggi.info

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha presentato, nella giornata di oggi, una serie di misure volte a stimolare ulteriormente i consumi nei mercati delle aree di livello inferiore e dare nuovo impulso alla spesa dei consumatori nelle contee. E’ quanto si legge in una linea guida pubblicata congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri otto dipartimenti governativi.

La linea guida chiede di potenziare i canali di consumo nelle contee, anche attraverso la ristrutturazione dei centri commerciali, dei mercati rurali e delle fiere locali delle cittadine, attirando marchi nazionali e internazionali ad aprire i loro primi punti vendita nella regione e incoraggiando la riqualificazione delle risorse territoriali già esistenti.

Per promuovere nuovi modelli commerciali, il documento sostiene le imprese a catena e i singoli commercianti che soddisfano i requisiti nella gestione di più punti vendita con un’unica licenza commerciale all’interno della stessa contea, promuovendo al contempo marchi nazionali più popolari nei mercati di contea e sviluppando catene di consumo che integrino i settori primario, secondario e terziario.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-