Melancholia, tripudio sul palco di Xfactor. Foligno spinge i suoi beniamini

Tripudio per i Melancholia, il trio di Foligno che hanno conquistato il pubblico di XFactor con un’esibizione sempre al massimo. Giudizi incredibili da parte di tutti, come Emma Marrone che ha chiesto un pass a vita per tutti i concerti e Alessandro Cattelan, che ha chiesto ad Emma di essere il suo ‘più uno’ per andare ai concerti.

https://xfactor.sky.it/video/giudici-commentano-melancholia-626008

Oppure Mika, che ha voluto rimarcare la credibilità del gruppo, “Siete un corpo solo, solari e magnetici”. Hell Raton: “Sono rimasto incollato a te Benedetta. Adoro anche gli altri del gruppo, che restano un passo indietro e fanno da valore aggiunto”. E da Manuel Agnelli la benedizione sugli arrangiamenti: “Mai eccessivi e sempre studiati al meglio”.

https://xfactor.sky.it/video/melancholia-leon-primo-live-625993

L’affetto di Foligno per i Melancholia

Un nuovo tripudio dunque per Benedetta Alessi (voce), Fabio Azzarelli (synth & drum machine) e Filippo Petruccioli (chitarra), spinti alla prossima puntata anche dal grandissimo affetto che si registra intorno a loro nella città di Foligno. Tutti, ieri sera, sono rimasti incollati davanti alla tv ad aspettare l’esibizione del trio e a sostenerlo con il televoto.