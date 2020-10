Melancholia ai live show, esibizione bomba a XFactor

“Siete una delle cose che mi è piaciuta di più e io vi voglio in squadra“. I Melancholia superano anche questa fase di XFactor e si preparano direttamente per i ‘Live show‘. Stupiscono Manuel Agnelli con la loro versione di ‘White rabbit‘ di Jefferson Airplane.

https://xfactor.sky.it/video/melancholia-white-rabbit-jefferson-airplane-623582

Effetto Melancholia su Foligno

Un grande risultato per il trio folignate Benedetta Alessi (voce), Fabio Azzarelli (synth & drum machine) e Filippo Petruccioli (chitarra), partiti in sordina e ora in grado di catalizzare un’intera città a fare il tipo per loro.