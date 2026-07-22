Marsciano,  stanziati dal Comune oltre 1,26 milioni di euro per interventi strategici sul territorio - Tuttoggi.info

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Marsciano,  stanziati dal Comune oltre 1,26 milioni di euro per interventi strategici sul territorio

Flavia Pagliochini

Marsciano,  stanziati dal Comune oltre 1,26 milioni di euro per interventi strategici sul territorio

Mer, 22/07/2026 - 16:15

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Il Consiglio comunale di Marsciano, con la variazione di bilancio approvata nella seduta del 17 luglio, ha definito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, per un importo pari a 1.260.452 euro, destinandolo, per la quasi totalità, a interventi individuati come prioritari per la tutela dell’ambiente, la sicurezza delle infrastrutture e il miglioramento della viabilità, con una parte residuale utilizzata per coprire l’adeguamento di alcune previsioni di spesa delle varie Aree amministrative dell’Ente.

Questi, nello specifico, gli interventi finanziati:

  • Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido di Papiano – importo di 230.000 euro.  L’intervento riguarda il consolidamento strutturale e l’adeguamento funzionale dell’edificio, con l’obiettivo di garantire standard di sicurezza e qualità sempre più elevati per i servizi educativi.
  • Smantellamento dei silos presso l’area dell’ex biodigestore di Olmeto e smaltimento dei materiali presenti – importo di 205.000 euro. Un’azione di recupero ambientale attesa dalla comunità, che consentirà di rimuovere definitivamente le strutture non più operative e di restituire piena fruibilità all’area.
  • Manutenzioni straordinarie di tratti stradali – importo di 420.000 euro. Risorse destinate al rifacimento e alla messa in sicurezza di alcune arterie comunali, con interventi mirati a migliorare la qualità della viabilità e la sicurezza degli utenti.
  • Consolidamento del muro di contenimento a Castiglione della Valle – importo di 105.000 euro. Un’opera necessaria per garantire la stabilità del versante e la sicurezza dell’area urbana interessata.
  • Manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale – importo di circa 265.000 euro. Fondi aggiuntivi per interventi diffusi di manutenzione, finalizzati a preservare il patrimonio pubblico e a rispondere alle esigenze di cura del territorio.

“Con questo assestamento – sottolineano il sindaco Michele Moretti e l’assessore al bilancio Sergio Berti – trova innanzitutto conferma la buona salute dei conti del Comune di Marsciano e la capacità dell’Amministrazione di programmare e realizzare interventi importanti senza ricorrere al debito. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ci permette di finanziare opere che rispondono a bisogni concreti delle comunità: dallo smantellamento dei silos dell’ex biodigestore di Olmeto, che rappresenta una prima, concreta e fondamentale azione che mettiamo in campo verso il pieno recupero ambientale di tutta l’area, alla sicurezza dell’asilo nido di Papiano, dal consolidamento del muro a Castiglione della Valle fino ai lavori sulle strade e alle manutenzioni diffuse. Sono interventi per oltre un milione di euro che migliorano la qualità della vita e rafforzano la fiducia dei cittadini nella gestione responsabile delle risorse pubbliche”.

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