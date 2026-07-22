Marsciano,  stanziati dal Comune oltre 1,26 milioni di euro per interventi strategici sul territorio - Tuttoggi.info

Il Consiglio comunale di Marsciano, con la variazione di bilancio approvata nella seduta del 17 luglio, ha definito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, per un importo pari a 1.260.452 euro, destinandolo, per la quasi totalità, a interventi individuati come prioritari per la tutela dell’ambiente, la sicurezza delle infrastrutture e il miglioramento della viabilità, con una parte residuale utilizzata per coprire l’adeguamento di alcune previsioni di spesa delle varie Aree amministrative dell’Ente.

Questi, nello specifico, gli interventi finanziati:

Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido di Papiano – importo di 230.000 euro. L’intervento riguarda il consolidamento strutturale e l’adeguamento funzionale dell’edificio, con l’obiettivo di garantire standard di sicurezza e qualità sempre più elevati per i servizi educativi.

Smantellamento dei silos presso l’area dell’ex biodigestore di Olmeto e smaltimento dei materiali presenti – importo di 205.000 euro. Un’azione di recupero ambientale attesa dalla comunità, che consentirà di rimuovere definitivamente le strutture non più operative e di restituire piena fruibilità all’area.

Manutenzioni straordinarie di tratti stradali – importo di 420.000 euro. Risorse destinate al rifacimento e alla messa in sicurezza di alcune arterie comunali, con interventi mirati a migliorare la qualità della viabilità e la sicurezza degli utenti.

Consolidamento del muro di contenimento a Castiglione della Valle – importo di 105.000 euro. Un’opera necessaria per garantire la stabilità del versante e la sicurezza dell’area urbana interessata.

Manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale – importo di circa 265.000 euro. Fondi aggiuntivi per interventi diffusi di manutenzione, finalizzati a preservare il patrimonio pubblico e a rispondere alle esigenze di cura del territorio.

“Con questo assestamento – sottolineano il sindaco Michele Moretti e l’assessore al bilancio Sergio Berti – trova innanzitutto conferma la buona salute dei conti del Comune di Marsciano e la capacità dell’Amministrazione di programmare e realizzare interventi importanti senza ricorrere al debito. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ci permette di finanziare opere che rispondono a bisogni concreti delle comunità: dallo smantellamento dei silos dell’ex biodigestore di Olmeto, che rappresenta una prima, concreta e fondamentale azione che mettiamo in campo verso il pieno recupero ambientale di tutta l’area, alla sicurezza dell’asilo nido di Papiano, dal consolidamento del muro a Castiglione della Valle fino ai lavori sulle strade e alle manutenzioni diffuse. Sono interventi per oltre un milione di euro che migliorano la qualità della vita e rafforzano la fiducia dei cittadini nella gestione responsabile delle risorse pubbliche”.