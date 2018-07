Mariano Di Vaio si racconta “L’arrivo di un figlio è un dono di Dio”

Il modello e imprenditore Mariano Di Vaio ha incontrato Grazia all’indomani della nascita del suo secondo figlio, Leonardo Liam. E ha raccontato al magazine diretto da Silvia Grilli dell’amore che gli ha fatto trovare il successo, della religione che lo aiuta a non perdersi, della scelta di vivere in una piccola città e di tutto quello che i suoi 11 milioni di follower ancora non sanno di lui.

Il noto influencer umbro, infatti, abita a Perugia insieme alla moglie Eleonora Brunacci, sposata nel 2015 e da cui ha avuto due figli, Nathan Leone e Leonardo Liam.

Mariano Di Vaio ha scelto di dedicare pagine su Instagram ai suoi bambini: “Nessuna vittoria avrebbe lo stesso sapore, se non fosse condivisa. Creare una pagina Instagram dedicata è un modo per raccontare la nostra gioia più grande, non una scelta dettata dagli affari”. Ma il suo stile social non è lo stesso della collega influencer Chiara Ferragni: “Chiara è un’imprenditrice, sa quel che fa e non lascia niente al caso. Io ho bisogno di mantenere spazi che siano esclusivamente nostri. L’arrivo di Dodo è un dono di Dio e prima dobbiamo condividerlo in famiglia“.

A Grazia ha spiegato anche la scelta di non lasciare la sua città, Perugia: “Io e mia moglie amiamo la nostra città e ci piace condividere la vita con i nostri cari. Ma chiamiamola pure comodità, se preferisce” e dove si vede tra dieci anni: “Se me lo avesse chiesto dieci anni fa le avrei risposto a fare surf a Bali. Oggi le dico che mi immagino a Perugia, ad aspettare i miei figli che escono da scuola. Magari progettando una vacanza tutti insieme su un pulmino degli Anni 70”.

