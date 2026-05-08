La Sardegna al Salone del libro di Torino, Portas "Grande orgoglio" - Tuttoggi.info

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La Sardegna al Salone del libro di Torino, Portas “Grande orgoglio”

ItalPress

La Sardegna al Salone del libro di Torino, Portas “Grande orgoglio”

Ven, 08/05/2026 - 15:03

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CAGLIARI (ITALPRESS) – “Andiamo a Torino con grande orgoglio per il traguardo storico raggiunto”: Lo ha dichiarato l’assessora della Pubblica Istruzione e Cultura, Ilaria Portas. “Il riconoscimento delle Domus de Janas come 61° sito UNESCO italiano. Al Salone non portiamo solo libri, ma l’essenza stessa della nostra storia millenaria: la Sardegna come baricentro culturale del Mediterraneo, capace di trasformare il proprio passato in un’opportunità di sviluppo e conoscenza per il futuro”, ha aggiunto.

tvi/mca2
(Fonte video: Regione Sardegna)

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