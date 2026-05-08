 Ater, Rocca "Intervento strategico, nel Lazio il tema casa è molto sentito" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ater, Rocca “Intervento strategico, nel Lazio il tema casa è molto sentito”

ItalPress

Ater, Rocca “Intervento strategico, nel Lazio il tema casa è molto sentito”

Ven, 08/05/2026 - 15:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un intervento strategico, perché il tema casa nel Lazio è molto sentito. Stiamo mettendo tutte le risorse possibili”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della conferenza stampa dedicata ai provvedimenti economici nei confronti dell’edilizia residenziale pubblica e di riqualificazione energetica per le Ater con l’assegnazione dalla Regione di 44,2 milioni. “Non abbiamo terminato. Adesso mi auguro che a breve potremo lanciare anche altre misure che stiamo definendo. C’è una forte volontà di sostenere l’housing e di invertire la tendenza che ha visto negli anni scomparire e lasciare le Ater, abbandonate a se stesse”, ha aggiunto.

xl5/pc/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!