Maltempo a Spoleto e in Valnerina, alberi caduti e treni bloccati - Tuttoggi

Il forte nubifragio che ha interessato la tarda mattinata e, ancor più, il primo pomeriggio di oggi – 30 agosto – ha creato non pochi danni e disagi. In particolar modo nell’area della città di Spoleto e in Valnerina.

Alberi caduti

A seguito della tempesta di forte vento e fulmini, sono numerose le segnalazioni di alberi caduti. Alcune piante crollate sulla strada stanno creando problemi alla viabilità.

Un pioppo è crollato sulla Flaminia all’altezza delle fonti del Clitunno, bloccando il transito veicolare (foto di copertina).

Treni fermi sulla Roma-Ancona

Anche il traffico ferroviario, viene ancora una volta fermato dalla violenza del maltempo.

Treni fermi sulla linea Roma-Orte per la caduta di arbusti sui binari tra la frazione di San Giovanni di Baiano e Spoleto.

Al momento la linea sta accumulando circa 70 minuti di ritardo.

Sovraccarico per i Vigili del fuoco

Superlavoro per tutte le squadre dei vigili del fuoco della zona impegnati per risolvere i danni provocati dall’acqua e dagli alberi pericolanti e caduti.

Nonostante al soccorso stiano partecipando anche le due squadre antincendio boschivo, ci sono una cinquantina di richieste di intervento in coda e il 115 suona ancora incessantemente.

La maggior parte degli aiuti provengono da Spoleto e dalla Valnerina: in particolare da Preci, Cascia e Norcia.

Vigile al pronto soccorso

Un vigile del fuoco della squadra di Spoleto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dopo essere stato punto da alcuni calabroni.

Gli insetti hanno aggredito l’uomo mentre stava tagliando una delle tante piante cadute.