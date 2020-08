Maltempo, chiusura provvisoria della SS 685 "Tre Valli Umbre" in Valnerina - Tuttoggi

La strada statale 685 ‘Tre Valli Umbre’ è provvisoriamente chiusa al transito in entrambe le direzioni al km 20,500, nel comune di Norcia in provincia di Perugia, a causa della caduta rami e piante

La strada statale 685 ‘Tre Valli Umbre’ è provvisoriamente chiusa al transito in entrambe le direzioni al km 20,500, nel comune di Norcia in provincia di Perugia, a causa della caduta rami e piante sulla carreggiata per il maltempo che ha interessato larga parte dello stesso territorio e di tutto lo spoletino.

La circolazione è deviata con indicazioni sul posto.

Sono presenti in loco le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Info: numero verde gratuito 800.841.148.

