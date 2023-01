Maltempo, opposizione: "L'amministrazione sbanda sulla neve"

Bocciata l’ordinanza di chiusura delle scuole di ieri, 23 gennaio, uscita intorno alle 11.30, dopo che gli studenti erano già in classe. La minoranza di Pd, Patto X Foligno e Foligno 2030 va all’attacco: “L’Amministrazione Zuccarini già nel caos su rifiuti e sanità, sbanda anche sulla neve. Alle 11.31, quando le scuole erano giá aperte con docenti ed alunni in classe, è uscita l’ordinanza del Sindaco per la chiusura delle scuole: è come chiudere il recinto quando i buoi sono tutti scappati! Una gestione a dir poco creativa dell’emergenza dovuta alla nevicata della notte tra domenica e lunedì che si è prolungata per tutta la mattina, non solo nelle zone montane del territorio comunale, ma anche in pianura ed in città“.

Le lamentele e i disagi

La minoranza parla dei disagi creati per l’assenza di provvedimenti del sindaco in tempo utile. “Stiamo ricevendo numerose lamentele da parte dei cittadini a causa di un provvedimento tardivo del Sindaco che è uscito fuori tempo massimo. Assistiamo oggi ad un ulteriore esempio di come Zuccarini e la sua Giunta siano del tutto incompetenti a gestire una città con tutti i suoi problemi. Chiediamo fortemente al Sindaco che in futuro riesca a prevenire e ad intervenire in modo più tempestivo di fronte a situazioni che possano creare forti disagi ai cittadini e minare alle loro sicurezza“.