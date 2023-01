Foligno, alla fine arriva l’ordinanza: scuole chiuse anticipatamente

Alla fine anche il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole. “Chiusura anticipata”, dice il provvedimento, dopo le nevicate della mattinata. In giornata comunque tutti sono di fatto entrati in classe, non senza disagi, non essendoci stati provvedimenti specifici.

La mattinata

In mattinata comunque nelle zone esterne le squadre sono state operative e non era arrivata nessuna particolare comunicazione di difficoltà. Così gli studenti si sono ritrovati fuori a trascorrere la pausa, non senza momenti goliardici come la classica battaglia con palle di neve.