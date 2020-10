"Madonna di Raffaello": ingressi gratuiti per mamme e figli fino a sei anni

Nell’ambito delle attività collaterali alla mostra “Raffaello e la Madonna di Foligno. La fortuna di un modello”, in programma fino al 24 gennaio, è stata promossa l’iniziativa “Mamme al museo”, su proposta dell’assessore alla cultura Decio Barili.

“Mamme al museo” consentirà l’ accesso gratuito per le mamme che porteranno a Palazzo Trinci i bambini di età fino ai sei anni l’ultimo lunedì del mese per tutta la durata della mostra. Per consentire ai giovani visitatori un’esperienza significativa l’area istruzione dell’Ente, attraverso l’impegno delle educatrici comunali, durante i giorni dell’iniziativa, proporranno, attraverso il canale Youtube della Rete dei Nidi Comune di Foligno, delle letture rivolte ai bambini, per accompagnarli nell’esperienza. https://www.youtube.com/channel/UCO186GZ8Z2T_vCwi5xF0XvA