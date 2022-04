Lupo si aggira di giorno vicino alla provinciale. Pastori corrono ai ripari

Avvistato un lupo in pianura, segnalati altri nei comuni limitrofi. Pastori prendono provvedimenti e raddoppiano i cani a difesa delle greggi

Sono sempre più frequenti gli avvistamenti di animali selvatici vicino alle zone abitate. Di oggi (5 aprile) quello di un lupo, a pochi passi dalla strada provinciale Tuderte, nel territorio comunale di Castel Ritaldi. L’avvistamento è avvenuto in pianura, nella frazione di Mercatello, documentato da una foto inviataci da un lettore. Un lupo evidentemente spaventato, ma che comunque si è spinto in un territorio abitato, vicino alle auto e, come detto, in pieno giorno.

La presenza di lupi viene segnalata in queste settimane anche nei dintorni, nelle pianure tra Spoleto (in particolare l’area di Beroide e Azzano) e Trevi. Tanto che alcuni pastori, per proteggere le greggi, hanno raddoppiato la presenza dei cani da pastore che utilizzano normalmente. Un provvedimento appunto per scoraggiare gli animali selvatici e tutelare quelli da cui dipende la propria attività economica.

Negli ultimi anni ci sono stati avvistamenti di vari lupi nella zona. Qualche anno fa Tuttoggi aveva documentato con un video la presenza di un lupo a non molta distanza, nella frazione castelritaldese di Colle del Marchese. In quel caso, però, l’animale era in una zona collinare e in mezzo ad un vigneto. In passato un altro avvistamento era stato fatto invece in pianura, a Cannaiola di Trevi: era notte ed allora il lupo era stato investito da un’auto.

Come detto, negli ultimi anni la presenza di lupi – ma anche altri animali selvatici (basti pensare ai disagi provocati dai cinghiali) – in pianura è sempre più frequente. In montagna, infatti, non trovano più cibo e dunque si spingono fino ai centri abitati.