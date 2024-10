Cento gatti e un grande amore, la donazione BNI all'oasi felina di Foligno - Tuttoggi.info

"Ringrazio di cuore tutti i miei colleghi e il mondo BNI per avermi dato l’opportunità di continuare a fare quello che amo" Paolo Vetturini

Ci sono eventi in cui business e cuore si fondono, creando qualcosa di magico. Il Summer Party di BNI è stato uno di quei momenti: un evento che ha lasciato nel cuore dei partecipanti un segno profondo. Un’esperienza emozionante dove il networking si è trasformato in un’avventura dove generosità e divertimento sono diventati un connubio da ricordare.

Per Paolo Vetturini, da poco membro di BNI, questa occasione si è rivelata un viaggio ricco di emozioni e stimoli, culminato con una sorpresa inaspettata: una donazione di 500 euro alla sua amata associazione Uomo Natura Animale di Foligno ODV.

“La mia esperienza al Summer Party è stata meravigliosa. Ho rafforzato i legami con i miei colleghi e mi sono divertito come mai prima d’ora. È stata un’occasione unica, caratterizzata da un’incredibile altruismo” racconta Paolo, visibilmente emozionato. Per Paolo, BNI è molto più di una semplice rete professionale: è una comunità che crea una rete di connessioni autentiche dove i risultati concreti arrivano con la voglia di tutti i membri di mettersi a disposizione del prossimo. “Da marzo, far parte di BNI è stata per me un’esperienza di crescita che non avrei mai immaginato” prosegue entusista.

Il risultato della donazione

Una donazione, quella ricevuta da Paolo, che oltre sorprenderlo, gli ha dato la possibilità di sostenere la sua associazione, che si prende cura di ben 110 gatti. “Con questi 500 euro potrò acquistare farmaci essenziali, cibo per i nostri gatti sterilizzati e coprire le spese veterinarie per le patologie che affrontiamo quotidianamente, come i problemi respiratori” spiega Paolo, con gratitudine e passione.

L’associazione Uomo Natura Animale di Foligno ODV, si estende nel cuore della verde Umbria, su 500 metri quadri e offre rifugio a gatti abbandonati, malati o incidentati. “Abbiamo tre container donati dalla Protezione Civile, che fungono da dormitori per i gatti sani, e otto box esterni per l’emergenza. Ogni giorno ci dedichiamo con amore e impegno a fornire cure a questi animali che, senza il nostro aiuto, non avrebbero speranza” racconta Paolo.

“L’Associazione UNA Foligno ODV gestisce La Piccola Corte Dei Miracoli, la sede operativa dove tutti i gatti vengono collocati. Oltre ad avere 3 container e i gli 8 box esterni, abbiamo 3 casette in legno adibite ad infermerie. All’interno di ogni casetta vengono collocati, divisi singolarmente i gatti con le patologie, dove facciamo degenza e assistenza sanitaria. Nel periodo invernale, le infermerie sono dotate di riscaldamento, per non lasciare al freddo in gatti che sono in cura, sia piccoli, adulti e anziani. Ci sono gatti con forme respiratorie che hanno bisogno di stare al caldo durante l’inverno, perché le casette con bassissime temperature diventano come un frigorifero” prosegue Paolo nella sua intervista. Il suo impegno e la sua dedizione con questa missione è profondo. Poter continuare a sostenere questi animali è per Paolo motivo di orgoglio e felicità.

BNI è una famiglia

BNI è più di un network, è una famiglia che cresce insieme. Questo evento, nè è una prova tangibile. Immerso in un’atmosfera di allegria e condivisione, è la dimostrazione di come BNI riesca a coniugare con maestria il business con la creazione di relazioni profonde e, soprattutto, gesti di generosità. Ancora di più lo è stato per Paolo che non smette di sottolineare quanto sia importante per lui far parte di una rete come BNI. “BNI è molto più di business. È un modo per creare un impatto reale nella vita delle persone e nelle comunità, per crescere insieme e per sostenersi nei momenti di bisogno,” prosegue Paolo. Ogni membro di BNI ha la possibilità di connettersi non solo per il proprio successo professionale, ma anche per arricchire la vita degli altri, attraverso collaborazioni, donazioni e supporto reciproco.La bontà d’animo e il calore che Paolo ha trovato in BNI hanno superato di gran lunga le sue aspettative.

“Sono immensamente grato ai miei colleghi e a BNI per il loro supporto. Attraverso questa rete non solo ho avuto un’opportunità di business, ma anche il sostegno umano di cui avevo bisogno per continuare a portare avanti la mia missione” confessa Paolo con sincero entusiasmo.

Entrare in BNI significa abbracciare una comunità viva e pulsante dove ogni evento diventa una porta aperta verso nuove connessioni, amicizie e possibilità di crescita. “Essere parte di questa rete non significa solo stringere mani e fare affari, ma sentirsi parte di una famiglia che ti supporta, ti spinge a crescere e ti insegna il valore della condivisione e della generosità,” prosegue Paolo con convinzione. Questa filosofia è ciò che fa di BNI un luogo così speciale: l’equilibrio perfetto tra affari e valori umani.

La storia di Paolo è solo uno dei tanti esempi di come BNI non sia solo una rete di lavoro, ma un vero e proprio motore di cambiamento. Attraverso eventi come il Summer Party, BNI non solo trasforma la carriera di chi ne fa parte ma, anche la vita, lasciando sul viso di ognuno di loro, il sorriso e la gratitudine per essere parte di qualcosa di grande. Attraverso la donazione ricevuta al Summer Party, Paolo non solo è stato in grado di aiutare la sua associazione a continuare il suo lavoro, ma ha anche trovato una rete di persone che credono nel suo progetto e lo sostengono ogni giorno.

E proprio questo spirito di collaborazione e altruismo che rende BNI così unica. Ogni membro porta il proprio contributo, condividendo esperienze, idee e risorse, in un ambiente dove il successo individuale si intreccia con il bene comune.

“Ringrazio di cuore tutti i miei colleghi e il mondo BNI per avermi dato l’opportunità di continuare a fare quello che amo” conclude Paolo Vetturini con emozione. La sua esperienza dimostra che, quando il business incontra l’umanità, si creano legami che vanno oltre il lavoro e che possono trasformare la vita delle persone.