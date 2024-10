Montefalco, ottobre di nuove attività al museo: corso di ritratto manga e visite over 65 - Tuttoggi.info

Il Museo di Montefalco apre le porte di domenica a nuove attività, ideate per un pubblico curioso e di ogni età. Diventano l’occasione per vivere il museo attraverso laboratori e visite guidate su misura, in base ai propri gusti. Le attività sono organizzate da Maggioli Cultura e Turismo.

Per gli appassionati di illustrazione e fumetto tutte le domeniche di ottobre 2024, dalle 15.30 alle 17.30, si terrà il “Corso di ritratto manga”, a cura di Silvia Bacci, consigliato dai 9 anni in su. Nel laboratorio verranno affrontate diverse tematiche: come disegnare gli occhi in stile fumetto, come applicare il giusto chiaroscuro e come realizzare un volto completo, come un vero mangaka. Tutti i materiali saranno forniti dal corso (fogli, matite, pastelli, pennarelli, evidenziatori, tratto pen, etc.). Il costo è di 20 euro a lezione singola, 60 euro il pacchetto di 4 lezioni.

Silvia Bacci, ritrattista e decoratrice laureata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Perugia, negli ultimi anni ha dato vita ad opere realistiche che l’hanno portata a partecipare e vincere a numerosi concorsi artistici nazionali ed internazionali. Cura workshop di disegno, ritratto e fumetto adatti a tutte le età.

Per il pubblico over 65 dal mese di ottobre 2024 fino a marzo 2025 è possibile partecipare alle “Visite argento”, in programma ogni domenica alle ore 12 e ore 15.30. È un appuntamento speciale di visita guidata gratuita, per osservare il capolavoro pittorico di Benozzo Gozzoli dedicato alla vita di San Francesco, attraverso la tecnica dello slow looking, ossia lo sguardo lento. Lo sguardo lento consente di sviluppare capacità cognitive attive, creative e critiche, che una visione rapida e frettolosa altrimenti non consentirebbe. Un vero e proprio allenamento dello sguardo, che diventa un vero e proprio allenamento del pensiero.

Si ammirerà così l’autentico scrigno d’arte dell’abside della chiesa, con gli affreschi di Benozzo che si susseguono sulle pareti e sulla volta, eseguiti con esuberante ricchezza di colori. La cura nei dettagli stimola la curiosità di chi osserva le “Storie”, magistralmente raccontate. L’attività gratuita è inclusa nel titolo di ingresso del Museo.

I posti al corso e alle visite guidate sono limitati.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: tel. 0742 379598 – museomontefalco@gmail.com – www.museomontefalco.it

Luogo: Museo di Montefalco, Via Ringhiera Umbra, 6, MONTEFALCO, PERUGIA, UMBRIA