Si accendono le luminarie e Confcommercio lancia "Noi compriamo in città"

Si accendono le luminarie, arrivano le grandi installazioni natalizie e si punta a potenziare lo shopping natalizio cittadino. Ecco il piano della Confcommercio che, con il presidente Aldo Amoni, lavora in sinergia con il Comune di Foligno.

“L’arte del Natale” per le luminarie

Il primo appuntamento è quello di sabato, quando prenderà il via ‘L’Arte del Natale‘, l’evento di Confcommercio realizzato grazie al contributo del Comune di Foligno. Il centro storico di Foligno si illuminerà con l’accensione delle luci di Natale. Luci per rallegrare le vie della città, luci per uscire dalla crisi, luci per ridare fiducia, luci per illuminare e rendere più piacevole ai cittadini i percorsi di ogni giorno, luci per far ritornare il sorriso, luci per riaccendere la voglia di uscire e, perché no, di fare acquisti all’insegna del motto: “NOI COMPRIAMO NELLA NOSTRA CITTÀ“.

Le novità delle installazioni natalizie e delle luminarie

Il 5 dicembre ritornano le installazioni luminose con alcune novità rispetto al 2019. Oltre a quelle tanto apprezzate l’anno passato, il pubblico troverà una nuova installazione, la grande slitta di babbo natale in Piazza della Repubblica e una visione della natività proiettata nella parete della Cattedrale. E per i più piccoli ci sarà un bellissimo mini Luna Park in Piazza Matteotti.

“Noi compriamo in città”

I cittadini di Foligno troveranno così una città ancora più calda, accogliente e allegra e potranno valutare al meglio di contribuire al suo presente e al suo futuro acquistando qui i regali di Natale e visitando negozi e locali della città per entrare tutti insieme e al meglio nel clima delle feste.

Convenzioni per gli acquisti

In arrivo anche un video, firmato da Nicola Pesaresi. Si intitolerà ‘Sulle tracce di babbo Natale’ e sarà un nuovo momento di promozione. “In contemporanea – dichiara Aldo Amoni, Presidente del mandamento di Foligno di Confcommercio Umbria – lanciamo insieme al Comune e, in particolare, all’Assessore Michela Giuliani e all’Assessore Agostino Cetorelli, una iniziativa sociale. Stiamo, infatti, elaborando delle convenzioni per tutte le associazioni, da quelle sociali a quelle che includono le famiglie numerose, passando per le associazioni carta famiglia, la Caritas, le associazione pensionati, e per tutti i commerciati, gli artigiani e i professionisti interessati, i ristoratori e i bar. Chiunque fosse interessato potrà chiamare gli uffici comunali e quelli dell’associazione di categoria per ricevere tutte le informazioni e partecipare al progetto per il rilancio della città in un momento così difficile. Per questa ragione e onde evitare assembramenti, vorremmo chiedere, inoltre, di effettuare un orario continuato dalle 10,00 alle 20,00/21,00″.