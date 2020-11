Ztl, varchi spenti per sostenere l’asporto: ecco come cambia il traffico

Varchi della Ztl sospesi per sostenere il settore della ristorazione da asporto Il sindaco Zuccarini, nella seduta del 30 ottobre, ha firmato l’ordinanza per la sospensione dei varchi in via Cairoli, via Mazzini con direzione piazza Matteotti, via San Giovanni dell’Acqua, via XX settembre e via Garibaldi.

Attenuati gli effetti del Dpcm

L’obiettivo è rispondere alle richieste fatte pervenire all’amministrazione dai rappresentanti di categoria degli esercizi ed attività presenti nella medesima Ztl. In questo modo si attenuano e riducono “le ricadute in termini economici delle attività presenti nel centro storico e derivanti dai provvedimenti limitativi introdotti dai recenti Dpcm”.

I varchi attivi

Resta attivo h24 il varco collocato in via Santa Caterina, con possibilità di raggiungimento piazza San Domenico da via Mazzini. Nelle fasce orarie diverse dalle 18 alle 24 si confermano gli orari, i divieti e gli obblighi e le prescrizioni già fissati. Restano le esenzioni per le auto elettriche o ibride.

“Un aiuto tangibile”

“Come tangibile aiuto alle attività di somministrazione del centro storico, al fine di agevolare la possibilità di asporto di cibo e bevande da parte di tutti gli utenti – affermano in una nota il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore al commercio, Michela Giuliani – abbiamo scelto di sospendere da oggi la zona a traffico limitato, consentendo pertanto l’accesso libero a chi vorrà recarsi a ritirare quanto ordinato. Manteniamo così l’impegno preso nei giorni scorsi con i presidenti della Confcommercio, Aldo Amoni, e del Consorzio In Centro, Samuele Ciccioli, che hanno rappresentanto le istanze e le esigenze del comparto”.