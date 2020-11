Luminarie, accensione a fine novembre. Giuliani: “Il Natale non si spegne”

Il Covid non spegne il Natale e, anzi, lo anticipa. Così le luminarie natalizie saranno accese già da fine novembre. Ad annunciarlo è l’assessore al Commercio e al Turismo, Michela Giuliani.

“Il Covid non spegne il Natale”

“Il Covid non spegnerà il Natale a Foligno – spiega l’assessore Giuliani – Sarà il Comune a finanziare le luminarie, mentre le grandi istallazioni sono un

progetto a cui stiamo lavorando già dallo scorso anno con la Confcommercio e che non sospenderemo perché avverrà tutto nel pieno rispetto delle normative Covid. Il Natale e la città illuminata saranno un simbolo di speranza e rinascita, e che quest’anno ci auguriamo possa servire anche ad alleviare il forte impatto emotivo e psicologico a cui la pandemia ci ha sottoposto e favorire un clima di positività, fratellanza e speranza tra i cittadini ed assicurare anche il supporto al tessuto economico e commerciale della nostra città“.

Luminarie e azioni promozionali

“Affiancheremo a tutto questo azioni promozionali a sostegno della città

di Foligno – spiega l’assessore – che possano celebrarne la bellezza e

mostrarsi così ai tanti che avrebbero voluto viverla e visitarla, con

l’obiettivo di suscitare interesse verso tutte quelle persone che presto

torneranno a viaggiare e a visitare le bellezze delle nostra Umbria,

dove sia la città di Foligno che i suoi piccoli borghi rappresentano una

meta imperdibile. All’inizio della pandemia scrivemmo una frase sulla facciata del palazzo comunale “Foligno non si spegne” e non si spegnerà.

Ai commercianti – conclude l’assessore Michela Giuliani – chiedo di

resistere e reagire, di non spegnere quella energia e positività che

solitamente porta con se il Natale e di addobbare le vetrine dei loro

negozi come segno di quella normalità che sicuramente ci mancherà ma

sono certa che presto torneremo a rivivere e ad apprezzare ancora di

più”.