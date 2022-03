Addio a Livio Ramaccioni, storico operaio della Terex per oltre 40 anni - Tuttoggi

Aveva 62 anni, tre quarti della sua vita li ha trascorsi lavorando e spendendosi per l'azienda umbertidese | Il cordoglio di Rsu e Cgil sindacati

La Rsu della Terex di Umbertide è in lutto per la scomparsa di Livio Ramaccioni, 62 anni, storico lavoratore e delegato sindacale dell’azienda metalmeccanica (prima Italmacchine) per 41 anni e per 39 all’interno della rappresentanza sindacale aziendale.

“Livio per noi è stato un punto di riferimento assoluto – scrive in una nota la Rsu Terex – una persona eccezionale che ha dato un contributo enorme non solo allo sviluppo dell’azienda, ma soprattutto al miglioramento delle condizioni di tutti i lavoratori. Una persona sempre pronta a farsi carico dei problemi e delle difficoltà di chi gli stava vicino. In questo momento triste ci uniamo in un abbraccio al dolore dei familiari, degli amici e dei compagni”.

“Livio Ramaccioni è stato un sindacalista di fabbrica di grande spessore – afferma Simone Pampanelli, segretario generale della Fiom Cgil di Perugia – un esempio di impegno e di coerenza per tanti delegati più giovani all’interno della nostra organizzazione. Per questo ci mancherà moltissimo”.

Lutto e cordoglio anche per la Cgil Altotevere: “Perdiamo un compagno storico di straordinario valore – commenta Fabrizio Fratini, responsabile territoriale per la Camera del Lavoro – che è stato un maestro per tanti e tante di noi. Certamente la Cgil farà tesoro dei suoi insegnamenti e continuerà a battersi per quei valori di giustizie e libertà che Livio ha tenuti alti per tutta la sua vita”.

I funerali avranno luogo venerdì 25 marzo, alle ore 10.30, nella Chiesa di Santa Maria. Dopo la cerimonia la salma sarà tumulata al cimitero di Umbertide