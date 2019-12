L'Istituto Alberghiero di Spoleto lancia il 5° progetto Erasmus - Tuttoggi

Lunedi 16 Dicembre 2019 si è tenuta, presso l’Istituto Alberghiero G.De Carolis di Spoleto, la conferenza di lancio del 5° progetto Erasmus consecutivo, che vede coinvolti 130 studenti di 6 istituti alberghieri: Assisi,rappresentata dal prof. Danilo Pilli, Città di Castello rappresentata dal prof. Lamberto Crulli, Orvieto rappresentata dalla prof.ssa Ilaria Santicchia, Napoli dal prof. Federico Neigre, Milano prof.sa Mina De Nitto e prof.ssa Pina Massaro, 2 Istituti tecnici Norcia e Sant’anatolia, rappresentanti dal DS Rossella Tonti, e ovviamente, Spoleto, ente capofila di progetto con la DS prof.ssa Roberta Galassi, e la emerita, prof.ssa Fiorella Sagrestani.

Durante la conferenza il professor Andrea Martoglio e il dottor Francesco Di Giacomo di Umbria Training Center, hanno illustrato le importanti novità di questo Erasmus anno V che ha visto anche il riconoscimento della qualità offerta dal progetto e attestata dal conseguimento della VET Mobility Charter.

Un’attenzione particolare ai risultati e ai riconoscimenti ottenuti, come le 3 best practices riconosciute dall’agenzia INAPP e il modello Ecvet, che trasforma l’esperienza di mobilità in crediti formativi.

Il tavolo di lavoro ha coinvolto attivamente nella discussione sul trasferimento dei crediti ECVET il Comune di Spoleto rappresentato dalla dirigente Dina Bugiantella, la dott.ssa Paola Chiodini Regione Umbria per conto dell’Assessore all’Istruzione Paola Agabiti, l’USR Umbria dott.ssa Antonella Gambacorta, la Camera di Commercio di Perugia dott.ssa Claudia Committeri, la Federalberghi Umbria dott. Matteo Filippi, l’IIS Scarpellini di Foligno prof.ssa Lara Moretti e l’IIS Cassata Gattapone di Gubbio DS prof. David Nadery.

Grazie al video realizzato da Massimo Menghini è stato possibile vedere e ascoltare le esperienze di mobilità degli anni passati: nei cinque anni di Erasmus sono partiti 530 ragazzi, per due mesi. 20 i neodiplomati partiti per 6 mesi e altri 20 per 4 mesi. 149 gli insegnanti, gli amministratori, i dirigenti, gli imprenditori coinvolti nella formazione in Inghilterra e a Cipro, 76 i tutor dei ragazzi nelle 146 aziende degli otto paesi ospitanti

Saverio Pigliasco e Natalia Daphne Miano, studenti partecipanti all’Erasmus 2019 sono stati premiati per aver realizzato il miglior video, dalla dott.sa Chiara Cesarini della Cantina Sartori partner tecnico sin dal 2016.

Pronti a partire per “Erasmus n°5” sono 130 ragazzi per due mesi, 20 neodiplomati per 4 mesi, 21 tutor, 40 rappresentanti degli istituti e degli enti partner per 15 giorni.

A conclusione della giornata gli studenti dell’Istituto alberghiero hanno deliziato i presenti con un light lunch a cui hanno preso parte tutti gli invitati.