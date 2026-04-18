 Corsi di formazione per la caccia di selezione dei corvidi: "La 'penultima' invenzione" - Tuttoggi.info

Corsi di formazione per la caccia di selezione dei corvidi: “La ‘penultima’ invenzione”

Redazione

Corsi di formazione per la caccia di selezione dei corvidi: “La ‘penultima’ invenzione”

Sab, 18/04/2026 - 13:39

Condividi su:

Una “Bottega delle invenzioni”. Così Sergio Gunnella, Confavi ACR Umbria, chiama gli uffici della Regione dove si decidono le sorti dell’attività venatoria.

E tra le “invenzioni” ne ricorda tante: “A partire dalla L.R.14 del 1994, regina delle invenzioni e delle
interpretazioni bislacche comminateci impunemente in questi 32 anni di tribolazione; dai regolamenti
regionali stesi con strafalcioni che neppure i cavalli dei concorsi a ostacoli riescono a saltare, alle
pre/post/aperture da circo equestre, i tesserini consegnati in fotocopia, dalla caccia alla “Streptopelia
turtur” col telefonino, il Calendario “approvato” e mai “pubblicato” nei tempi canonici per decenni,
e dai documenti indispensabili e omessi per lustri e lustri, dalle ZRC che ne disconoscono i criteri a
partire dal loro stesso acronimo”.

La “penultima” invenzione, perché, spiega, la parola “ultima” non esiste, sono “gli onnipresenti corsi di formazione a rimpinguare – bontà loro – i bilanci regionali sempre bisognosi di “aiutini” e…di propaganda”. Gunnella si riferisce ai “corsi di formazione per i cacciatori di selezione abilitante al
controllo dei corvidi”. E attacca: “Stì corsi a pagamento coatto “abilitano” all’abbattimento di una specie cacciabile già compresa nel prezzo che, per giunta, è brutta e immangiabile”.

“Mi ritorna alla mente – commenta in chiusura Gunnella – un proverbio popolare che il mio maestro elementare faceva riscrivere per 100 volte sul quaderno a righe dei compiti a casa ai furbetti del quartierino. Ricordate? “Tanto i poveri che i ricchi, vanno tutti a caccia a micchi”. Poi, la mattina seguente, appoggiando il corposo vocabolario della lingua italiana sulla cattedra, il docente invitava i più volonterosi a leggere ad alta voce il significato e l’ etimologia del termine “micco”: “L’ aggettivo micco indica principalmente, in senso figurato, una persona sciocca, babbea o fessa”.-nda- In classe ci ridevamo sopra tutti, coinvolgendo lo stesso maestro nell’ilarità collettiva. Era il tempo dell’ oro e della gioventù. Ma gli esami nella vita, si sa, non finiscono mai”.

Articoli correlati

Condividi su:

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!