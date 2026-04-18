Perugia Sotterranea 2026: un viaggio nel cuore della città nascosta - Tuttoggi.info

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Perugia Sotterranea 2026: un viaggio nel cuore della città nascosta

Redazione

Perugia Sotterranea 2026: un viaggio nel cuore della città nascosta

Esplorazioni e scoperte nella Perugia ipogea: due giorni di speleologia urbana per riscoprire la storia millenaria della città
Sab, 18/04/2026 - 12:14

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Una città dalle mille sfaccettature che custodisce un tesoro inestimabile sotto le sue strade: un labirinto di cunicoli, cisterne e antichi rifugi che raccontano secoli di storia. Dal 18 al 19 aprile 2026, il Gruppo Speleologico CAI Perugia apre le porte di questo affascinante mondo sotterraneo con la nuova edizione di “Perugia Sotterranea”, un evento di cultura e storia per cittadini e visitatori.

Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Perugia, rappresenta molto più di una semplice attrazione turistica. Rappresenta un importante momento di attività di valorizzazione socio-culturale che mira a restituire alla comunità un patrimonio nascosto, ma fondamentale per la comprensione della storia della città.

Per due giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso un percorso archeologico che spazia dalle testimonianze etrusche fino ai più recenti sviluppi della città. Saranno guidati alla scoperta di luoghi straordinari, come il Rifugio antiaereo, l’affresco sotterraneo dell’Ospedale Grande, i resti del muro etrusco del sopramuro, il pozzo di via Sant’Agata, la cisterna di Porta Sole, la Postierla della Conca e il cunicolo di Braccio.

Questo patrimonio ipogeo, normalmente chiuso al pubblico, viene reso accessibile grazie all’impegno costante del Gruppo Speleologico CAI Perugia. Da oltre 90 anni, questo gruppo di appassionati esplora, studia e divulga la conoscenza del mondo sotterraneo, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione di questo straordinario patrimonio.

Nel dettaglio Il percorso di visita. Durante l’escursione guidata i partecipanti potranno vedere: il rifugio antiaereo; l’affresco sotterraneo dell’Ospedale Grande; i resti del muro etrusco del sopramuro; il pozzo di via Sant’Agata; la cisterna di Porta Sole; la Postierla della Conca; il cunicolo di Braccio. Il percorso avrà una durata indicativa di circa tre ore. Le visite si svolgeranno nei giorni di sabato 18 e domenica 19 aprile dalle 8.30 alle 16.30 con partenze ogni 60 minuti.

Perugia Sotterranea 2026 è una iniziativa unica per scoprire le affascinanti profondità della città, promuovendo consapevolezza, cultura e un forte senso di appartenenza alla comunità. Le prenotazioni sono obbligatorie per partecipare. ( www.speleopg.it )

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