 Il Campobasso passa al Curi (1-0) | La salvezza del Grifo passa per Forlì | Pagelle - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Il Campobasso passa al Curi (1-0) | La salvezza del Grifo passa per Forlì | Pagelle

Redazione

Il Campobasso passa al Curi (1-0) | La salvezza del Grifo passa per Forlì | Pagelle

Dom, 19/04/2026 - 02:18

Condividi su:

Il Perugia dovrà conquistarsi all’ultima giornata, a Forlì, la salvezza diretta. Il Campobasso, con il gol di Gargiulo al 34′ del primo tempo, è passato al “Curi”, contro un Perugia frenetico, che non ha saputo rimediare allo svantaggio e conquistare quel punto che gli serviva per la salvezza diretta. Che potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta di misura contro il Forlì già salvo, se la Torres non vincerà in casa della capolista Arezzo e la Sambenedettese non violerà il cmpo della Vis Pesaro (in cerca di un posto nobile nella griglia playoff) con con 2 o più gol di scarto.

Ma il Perugia non può fare calcoli: deve conquistare quel punto che ha lasciato stasera al “Curi”, dopo una prestazione deludente, ma non sul piano dell’impegno e delle occasioni create.

La partita

Subito tegola per il Perugia, che dopo appena 9 minuti è costretto a rinunciare a Stramaccioni. Al suo posto entra Riccardi.

Alla ripresa buona occasione per il Perugia, ma Nepi sbaglia l’ultimo passaggio per Ladinetti, che era scattato solo in area.

Perugia ancora pericoloso poco dopo, con il pallone calciato dal corner che resta pericolosamente nell’area piccola molisana, senza che nessun Grifone riesca a mandarla oltre la linea della porta difesa da Tantalocchi.

Ospiti pericolosi al 13′ sul pallone girato di testa da Magnaghi, che termina di un soffio al lato.

Gara equilibrata, ma al 34′ il Campobasso passa: sul cross dalla destra di Gala, Gargiulo si fa trovare libero e di testa batte Gemello.

Il Grifo ha subito l’occasione per pareggiare ma Nepi, servito di petto da Montevago, calcia a lato sul portiere in uscita.

Al 38′ ancora Nepi, di testa, sfiora il pari. Il Grifo spinge alla ricerca del pareggio, ma si espone al contropiede degli ospiti. Come nell’occasione che vede Bifulco cadere in area biancorossa nel contrasto con Riccardi. Zauri si gioca la card FVS, ma per l’arbitro l’azione del difensore del Perugia è stata regolare.

Nel recupero il Perugia ha l’occasione per pareggiare prima dell’intervallo, ma il tiro di Tozzuolo termina sopra la traversa. E così il primo tempo termina con il Campobasso in vantaggio.

Nell’intervallo Tedesco rivoluziona il Grifo, schierando Canotto per Angella e sostituendo Nepi con Bolsius.

All’8′ Canotto mette in area un invitante pallone rasoterra, ma Montevago non ci arriva e Bolsius, in corsa, calcia sopra la traversa.

Al 17′ Bacchin fugge in contropiede, ma viene fermato in modo irregolare al limite dell’area. Sulla seguente punizione calciata da Ladinetti, Tedesco richiama al monitor l’arbitro, che non cambia idea.

A 10′ dalla fine Campobasso pericoloso in contropiede, risolve Montevago, come al solito generosissimo.

Nel recupero il Grifo non riesce a trovare il pari che avrebbe assicurato la sospirata salvezza con una giornata di anticipo.

Tabellino

PERUGIA – CAMPOBASSO 0-1
34′ pt Gargiulo

PERUGIA: 1 Gemello 6, 5 Angella 6 (1′ st 10 Canotto 6.5), 9 Montevago 6, 11 Bacchin 6, 13 Stramaccioni sv (9′ pt 28 Riccardi 6), 20 Tumbarello 6 (41′ st 17 Terrnava sv), 21 Ladinetti 6 (23′ st 24 Verre 6), 26 Calapai 5.5, 31 Tozzuolo 5.5, 32 Megelaitis 6, 90 Nepi 5.5 (1′ st 98 Bolsius 6). All. Tedesco. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 2 Esculino, 4 Joselito, 16 Bartolomei, 17 Terrnava, 73 Polizzi, 99 Nwanege.

CAMPOBASSO: 1 Tantalocchi 6, 4 Celesia 6, 5 Gargiulo 7, 9 Magnaghi 6 (30′ st 17 Lombari sv), 10 Gala 6, 14 Bifulco 6, 20 Martina 5.5 (1′ st 3 Olivieri 6), 27 Cristallo 6 (22′ st 18 Pierno 6), 31 Salines 6, 34 Agazzi 6 (22′ st 6 Brunet 6), 79 Lancini 6. All. Zauri 6.5. A disp.: 12 Rizzo, 22 Forte, 8 Cerretelli, 32 Di Livio, 36 Serra, 75 Parisi.

ARBITRO: Diop Sez. Treviglio

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Ad Assisi eletti i nuovi vertici della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna

Assisi

Maltratta i genitori e tira un calcio a un poliziotto: arrestato e denunciato 40enne

Assisi

Passeggiata ecologica domani al percorso verde di Assisi, le scuole ripuliscono la zona del Tescio

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Il Campobasso passa al Curi (1-0) | La salvezza del Grifo passa per Forlì | Pagelle

Perugia

“Quello in foto con Meloni sono io, non suo padre”: Squarta annuncia querele

Città di Castello

Incidente sulla E45, muore camionista

Perugia

Una giovane detenuta trovata morta in cella

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!