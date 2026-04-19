Il Campobasso passa al Curi (1-0) | La salvezza del Grifo passa per Forlì | Pagelle - Tuttoggi.info

Il Perugia dovrà conquistarsi all’ultima giornata, a Forlì, la salvezza diretta. Il Campobasso, con il gol di Gargiulo al 34′ del primo tempo, è passato al “Curi”, contro un Perugia frenetico, che non ha saputo rimediare allo svantaggio e conquistare quel punto che gli serviva per la salvezza diretta. Che potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta di misura contro il Forlì già salvo, se la Torres non vincerà in casa della capolista Arezzo e la Sambenedettese non violerà il cmpo della Vis Pesaro (in cerca di un posto nobile nella griglia playoff) con con 2 o più gol di scarto.

Ma il Perugia non può fare calcoli: deve conquistare quel punto che ha lasciato stasera al “Curi”, dopo una prestazione deludente, ma non sul piano dell’impegno e delle occasioni create.

La partita

Subito tegola per il Perugia, che dopo appena 9 minuti è costretto a rinunciare a Stramaccioni. Al suo posto entra Riccardi.

Alla ripresa buona occasione per il Perugia, ma Nepi sbaglia l’ultimo passaggio per Ladinetti, che era scattato solo in area.

Perugia ancora pericoloso poco dopo, con il pallone calciato dal corner che resta pericolosamente nell’area piccola molisana, senza che nessun Grifone riesca a mandarla oltre la linea della porta difesa da Tantalocchi.

Ospiti pericolosi al 13′ sul pallone girato di testa da Magnaghi, che termina di un soffio al lato.

Gara equilibrata, ma al 34′ il Campobasso passa: sul cross dalla destra di Gala, Gargiulo si fa trovare libero e di testa batte Gemello.

Il Grifo ha subito l’occasione per pareggiare ma Nepi, servito di petto da Montevago, calcia a lato sul portiere in uscita.

Al 38′ ancora Nepi, di testa, sfiora il pari. Il Grifo spinge alla ricerca del pareggio, ma si espone al contropiede degli ospiti. Come nell’occasione che vede Bifulco cadere in area biancorossa nel contrasto con Riccardi. Zauri si gioca la card FVS, ma per l’arbitro l’azione del difensore del Perugia è stata regolare.

Nel recupero il Perugia ha l’occasione per pareggiare prima dell’intervallo, ma il tiro di Tozzuolo termina sopra la traversa. E così il primo tempo termina con il Campobasso in vantaggio.

Nell’intervallo Tedesco rivoluziona il Grifo, schierando Canotto per Angella e sostituendo Nepi con Bolsius.

All’8′ Canotto mette in area un invitante pallone rasoterra, ma Montevago non ci arriva e Bolsius, in corsa, calcia sopra la traversa.

Al 17′ Bacchin fugge in contropiede, ma viene fermato in modo irregolare al limite dell’area. Sulla seguente punizione calciata da Ladinetti, Tedesco richiama al monitor l’arbitro, che non cambia idea.

A 10′ dalla fine Campobasso pericoloso in contropiede, risolve Montevago, come al solito generosissimo.

Nel recupero il Grifo non riesce a trovare il pari che avrebbe assicurato la sospirata salvezza con una giornata di anticipo.

Tabellino

PERUGIA – CAMPOBASSO 0-1

34′ pt Gargiulo

PERUGIA: 1 Gemello 6, 5 Angella 6 (1′ st 10 Canotto 6.5), 9 Montevago 6, 11 Bacchin 6, 13 Stramaccioni sv (9′ pt 28 Riccardi 6), 20 Tumbarello 6 (41′ st 17 Terrnava sv), 21 Ladinetti 6 (23′ st 24 Verre 6), 26 Calapai 5.5, 31 Tozzuolo 5.5, 32 Megelaitis 6, 90 Nepi 5.5 (1′ st 98 Bolsius 6). All. Tedesco. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 2 Esculino, 4 Joselito, 16 Bartolomei, 17 Terrnava, 73 Polizzi, 99 Nwanege.

CAMPOBASSO: 1 Tantalocchi 6, 4 Celesia 6, 5 Gargiulo 7, 9 Magnaghi 6 (30′ st 17 Lombari sv), 10 Gala 6, 14 Bifulco 6, 20 Martina 5.5 (1′ st 3 Olivieri 6), 27 Cristallo 6 (22′ st 18 Pierno 6), 31 Salines 6, 34 Agazzi 6 (22′ st 6 Brunet 6), 79 Lancini 6. All. Zauri 6.5. A disp.: 12 Rizzo, 22 Forte, 8 Cerretelli, 32 Di Livio, 36 Serra, 75 Parisi.

ARBITRO: Diop Sez. Treviglio