Ad Assisi eletti i nuovi vertici della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna - Tuttoggi.info

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Ad Assisi eletti i nuovi vertici della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna

Flavia Pagliochini

Ad Assisi eletti i nuovi vertici della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna

Sab, 18/04/2026 - 13:51

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Nella mattinata di ieri i Frati Minori della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi di Umbria e Sardegna, riuniti in Capitolo, hanno eletto il nuovo Ministro provinciale e il nuovo Vicario Provinciale nel servizio alla Provincia e alla Chiesa: si tratta rispettivamente di padre Marco Vianelli e di padre Georges Massinelli.

La mattina dell’elezione ha preso avvio con la Messa votiva dello Spirito Santo presieduta dal Presidente del Capitolo e Visitatore generale padre Possenti, che ha invitato i frati “a uno stile di guida che sappia accompagnare la vita anziché imporre programmi, esortando a cercare l’opera di Dio nel cuore dei fratelli con pazienza e senza giudizi affrettati”.  La Provincia – si legge in una nota – “desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Ministro Provinciale uscente, fra Francesco Piloni, e al Vicario Provinciale uscente, fra Danilo Tremolada, per il generoso servizio e la guida sapiente offerti in questo sessennio”. Vianelli, nato a Venezia nel 1966, dopo gli studi teologici all’Istituto Teologico di Assisi ha conseguito la Licenza in diritto canonico presso la Pontificia Università Antonianum; è stato tra l’altro formatore dei giovani frati (Maestro dei professi temporanei) e parroco della comunità di Santa Maria degli Angeli (dal 2012 al 2019). Nel 2019 il Consiglio Episcopale Permanente della CEI lo nomina Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana.

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