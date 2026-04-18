Lavori al canale danneggiano stabile, disagi e costi per famiglia sgombrata - Tuttoggi.info

Sono significativi i disagi che si trova a vivere una coppia di anziani di Scheggino da oltre un anno, costretta, suo malgrado, ad abbandonare la propria casa resa inagibile da alcuni lavori pubblici che erano in corso in quel periodo nel canale che attraversa il paese, la “Fiumarella”. Da allora, infatti, la famiglia si è dovuta trasferire a proprie spese in un altro appartamento e ha dovuto avviare un contenzioso per individuare responsabilità e cercare di ottenere dei risarcimenti. E se per tutti dover abbandonare improvvisamente la propria abitazione è un duro colpo, lo è ancora di più dal punto di vista sia psicologico che economico per delle persone ultraottantenni.

Tutto è iniziato a febbraio 2025: nel corso dei lavori appaltati dal Comune di Scheggino a una ditta privata per la sistemazione del caratteristico canale che attraversa il capoluogo, la “Fiumarella” appunto, qualcosa è andato storto e una palazzina in via di Borgo, quella che ospita anche il ristorante – hotel “Del Ponte”, è stata danneggiata parzialmente alle fondamenta. Il Comune ha dovuto dunque emettere un’ordinanza di inagibilità e conseguente sgombero che ha interessato una parte della struttura ricettiva (in particolare l’area dell’ingresso e del bar) e due appartamenti privati.

Se il ristorante – albergo ha potuto riaprire dopo qualche settimana, rimangono inagibili le due abitazioni: in un caso la famiglia proprietaria ha trovato ospitalità presso alcuni parenti, mentre nell’altro – appunto l’anziana coppia – è stata costretta a prendere in affitto un appartamento. E da oltre un anno è costretta a un esborso economico imprevisto e non dipendente dalla propria volontà; spese che continueranno ad esserci ancora per diverso tempo, visto che – essendoci un contenzioso in atto – ci vorrà del tempo prima che i lavori di messa in sicurezza dell’edificio possano partire ed essere completati, forse un altro anno.

E’ per questo che i familiari dell’anziana coppia hanno voluto rendere nota pubblicamente la situazione a cui si trovano a far fronte, che vede anche ingenti spese per gli incarichi ad avvocati e consulenti, tutte da anticipare sperando che la questione assicurativa e giudiziaria si rivolva al più presto.

“Quello che i nostri genitori hanno subìto – spiega uno dei figli dei due anziani – li ha portati purtroppo anche a un peggioramento delle loro condizioni di salute, già precarie vista l’età, oltre all’esborso economico che la nostra famiglia sta affrontando per pagare l’affitto ogni mese e per le spese legali. Inizialmente era stata prospettata la possibilità di un alloggio pubblico, ma si prospettavano tempi lunghi e si è optato per una soluzione più rapida. Nel frattempo, abbiamo chiesto un rimborso sia alla ditta che stava effettuando i lavori, sia al Comune di Scheggino, che era l’ente appaltatore, ma non abbiamo ricevuto nulla e ora il contenzioso è finito davanti al tribunale, con tempi lunghi, visto che la perizia disposta dal giudice dovrebbe essere depositata a novembre. Quello che chiediamo al Comune è di poter avere un piccolo ristoro in questa fase o qualche altra modalità per attutire i disagi in attesa dei lavori”. I tempi, come detto, si prospettano non brevi: secondo il tecnico incaricato dai privati ci potrebbe volere oltre un anno ancora.

Il Comune di Scheggino, da parte sua, è anch’esso parte lesa. In questi mesi ha promosso più incontri tra le parti, inizialmente anche per cercare un accordo con le assicurazioni ed evitare così un contenzioso, cosa che alla fine però non si è riusciti a fare. Quanto alla coppia di anziani che più degli altri proprietari sta subendo ripercussioni per quanto avvenuto, il sindaco Fabio Dottori conferma che “inizialmente era stata ipotizzata la concessione di un alloggio da parte del Comune, ma poi la famiglia ha trovato autonomamente un’altra sistemazione”.

“Da questa vicenda – ricorda il primo cittadino – siamo stati danneggiati anche noi ed è in corso un contenzioso che vede interessate le assicurazioni della ditta, del direttore dei lavori e del cantiere. Da parte nostra, comunque, c’è la massima disponibilità a venire incontro alle esigenze di questa famiglia” prosegue Dottori. Che spiega come l’avvocato che segue il Comune in questa vicenda abbia detto che l’ente non può prevedere un ristoro per i privati, essendo anch’esso parte lesa. Ma l’amministrazione comunale, dopo quest’ultimo appello dei familiari, è pronta a verificare se esista legalmente la possibilità di anticipare dei fondi per poi fare rivalsa sui responsabili del danno.

Il sindaco Dottori invita comunque la coppia “a presentare formalmente una istanza al Comune per chiedere un contributo di tipo sociale o la messa in disponibilità di un alloggio vista la situazione, ovviamente da valutare in base ai parametri Isee”. Insomma, dal Comune di Scheggino c’è, ora come sin dai primi momenti, la massima vicinanza alle persone danneggiate da questa situazione.

(ultima modifica alle ore 10.08)