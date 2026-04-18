"Quello in foto con Meloni sono io, non suo padre": Squarta annuncia querele - Tuttoggi.info

Annuncia querele, l’europarlamentare Marco Squarta, per i post che commentano una foto di gioventù in cui lo ritraggono insieme a Giorgia Meloni, l’attuale premier, con cui ha condiviso una lunga militanza politica, oltre che un’amicizia che ancora prosegue.

Una foto utilizzata per un attacco alla premier, perché avrebbe testimoniato in realtà un rapporto con il padre sempre smentito dalla premier. Un post con una finta ricostruzione, che è stato anche condiviso da numerosi esponenti del centrosinistra.

“Qui – commenta Squarta – non siamo davanti a una semplice fake news, ma a qualcosa di totalmente scollegato dalla realtà, una foto vera trasformata in una bugia costruita da zero e rilanciata come se fosse credibile. Quell’uomo nella foto non è suo padre, sono io. E quando si arriva a inventarsi una cosa così assurda, così evidente e così lontana dalla realtà, vuol dire che non si cerca più la verità ma si è disposti a dire qualsiasi cosa pur di colpire. Perché questo non è più confronto politico, è qualcosa di molto più grave”.

Da qui l’annuncio di querele nei confronti degli autori del post farlocco e di quanti l’hanno condiviso.