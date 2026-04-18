Incidente sulla E45, muore camionista - Tuttoggi.info

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Incidente sulla E45, muore camionista

Redazione

Incidente sulla E45, muore camionista

Sab, 18/04/2026 - 15:21

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Incidente mortale, nella prima mattinata di sabato, sulla E45, all’altezza di Resina. La vittima è un camionista, di nazionalità straniera.

L’autotreno che stava guidando si è scontrato con un altro mezzo, per cause in corso di accertamento. Per l’autotrasportatore non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, sembra in modo non particolarmente grave. Sono state affidate alle cure dei sanitari del 118.

La strada è rimasta chiusa in direzione nord, con il traffico regolato dalla polizia stradale. Poi, una volta recuperato il mezzo da parte dei vigili del fuoco, il transito è stato riaperto.

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