Una giovane detenuta trovata morta in cella - Tuttoggi.info

Una giovane donna, detenuta nel carcere di Capanne a Perugia, è stata trovata senza vita, nella sua cella. Secondo quando riferisce l’Ansa, l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un decesso per cause naturali.
Come avviene in questi casi, sono in corso verifiche per accertare l’accaduto, con l’intervento del magistrato di turno e del medico legale.
La donna stava scontando la pena per una condanna per rapina.
Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita questa mattina, sabato. La morte sarebbe avvenuta nella notte tra venerdì e sabato.