Una giovane detenuta trovata morta in cella - Tuttoggi.info

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Una giovane detenuta trovata morta in cella

Redazione

Una giovane detenuta trovata morta in cella

Sab, 18/04/2026 - 14:16

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Una giovane donna, detenuta nel carcere di Capanne a Perugia, è stata trovata senza vita, nella sua cella. Secondo quando riferisce l’Ansa, l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un decesso per cause naturali.

Come avviene in questi casi, sono in corso verifiche per accertare l’accaduto, con l’intervento del magistrato di turno e del medico legale.

La donna stava scontando la pena per una condanna per rapina.

Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita questa mattina, sabato. La morte sarebbe avvenuta nella notte tra venerdì e sabato.

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