Ternana, cuore da Fere: Leonardi nel recupero regala i 3 punti contro il Bra (2-1) | Pagelle - Tuttoggi.info

Un gol di Leonardi al 90′ regala la vittoria alla Ternana a Sestri Levante contro il Bra alla disperata ricerca di punti salvezza.
Una vittoria di carattere delle Fere, che si dimostrano più forti delle vicissitudini societarie.
Ternana arrembante sin dai primi minuti, con il gol che però arriva solo al 40′ dopo una splendida combinazione tra Aramu e Pagliari, per l’assist vincente a Pettinari.
Ma prima del riposo il Bra trova il pari con un clamoroso autogol di Capuano, che beffa il proprio portiere, Morlupo.
Secondo tempo avaro di emozioni, fino al 90′: Leonardi si guadagna una punizione che lui stesso calcia in rete, per poi andare ad esultare con i propri tifosi.
Tabellino e pagelle
BRA – TERNANA 1-2
40′ Pettinari, 47′ Capuano (aut), 46′ Leonardi
BRA: Renzetti 6, Sganzerla 5.5, De Santis 6, Fiordaliso 6, Maressa 5.5 (33′ st Akammadu sv), La Marca 6, Brambilla 6 (19′ st Campedelli 5.5), Lionetti 6.5, Milani 6, Capac 6 (19′ st Tuzza 6), Sinani 6. All. Nisticò 6. A disp.: Franzini, Menicucci, Lia, Rottensteiner, Pretato, Armstrong, Corsi, Rabuffi, Miculi, Baldini. All. Nisticò.
TERNANA: Morlupo 6, Donati 6, Maestrelli 6, Capuano 5 (19′ st Meccariello 6), Pagliari 6.5, Orellana 6, Tripi 6, Garetto 6, Aramu 6, Pettinari 6.5 (33′ st Leonardi 7), Ferrante 5.5 (19′ st Panico 6). All. Fazio 7. A disp.: Vitali, Kurti, McJannet, Kerrigan, Bruti, Ndrecka.
ARBITRO: Manedo Mazzoni di Prato.