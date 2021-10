Il liceo Frezzi su Rai Scuola grazie ai progetti di didattica innovativa

Al liceo folignate un giornale online in latino

Sabato mattina alle ore 8.30 Rai Scuola sarà presso il Liceo “F. Frezzi -B. Angela“, presieduto dalla prof.ssa Rosella Neri. Venti sono state le scuole selezionate in tutta Italia dal Ministero dell’Istruzione per progetti considerati modelli di didattica innovativa, avviati proprio durante il periodo della dad. Tra le cinque scuole afferenti alla macroarea geografica del Centro Italia, la produzione di Rai Scuola ha scelto il Liceo Classico Frezzi per il progetto “Vivo il Latino”, ideato e seguito dalla prof.ssa Chiara Broccatelli, con il coinvolgimento dell’attuale classe 3 A.

Il giornale online in latino

Questa iniziativa progettuale, basata sulla realizzazione di un giornale on line in latino, verrà mandata in onda sul Canale di Rai Scuola come esempio di didattica innovativa fondata sull’impiego delle nuove tecnologie e sul ruolo attivo degli alunni protagonisti nella costruzione del proprio sapere.