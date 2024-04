Lavori nelle scuole, c'è la gara da 1,2 milioni per i moduli scolastici a Santo Chiodo - Tuttoggi.info

Nei due moduli scolastici prefabbricati previste 12 aule, spazi per la segreteria, bagni, magazzino ed anche una palestra. Forse anche altri prefabbricati lì nei prossimi anni

C’è la gara per i moduli scolastici che sopperiranno alla carenza di spazi in concomitanza con i lavori nelle scuole della città. Il Comune di Spoleto, dopo aver approvato l’apposita variazione di bilancio, ha infatti emanato la procedura – con tempi brevissimi – per installare due strutture prefabbricate ad uso scolastico. La gara è relativa all'”affidamento del servizio di noleggio, fornitura, posa in opera e riscatto”. I moduli saranno posizionati in una porzione dell’area – circa la metà per il momento – di protezione civile inaugurata nemmeno due anni fa e che è stata creata anche per ospitare anche gli spettacoli viaggianti (luna park, circo…).

La gara, prevista nell’albo pretorio del Comune di Spoleto già alcuni giorni fa, ha avuto uno slittamento per problemi tecnici ed ora è ufficialmente disponibile sulla piattaforma telematica Net4market all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Per l’aggiudizazione è prevista l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia del miglior rapporto qualità-prezzo.

L’appalto, costituito da un unico lotto, prevede il noleggio con riscatto dopo 24 mesi, di due strutture prefabbricate ad uso scolastico per un importo a base di gara di € 1.236.768,03. La prima struttura, di circa 900 mq, ospiterà – come già annunciato da un paio di mesi – gli studenti della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”, oltre al personale docente e ATA, e sarà costituita da 10 aule ordinarie, due aule polivalenti, un’aula professori e un locale per il personale ATA, i bagni per i docenti e gli studenti, gli uffici di segreteria ed i locali adibiti a deposito e magazzino. La seconda struttura prefabbricata, di circa 250 mq, ospiterà invece la palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici.

Entrambe le strutture verranno sistemate nell’area di proprietà comunale invia dei Tessili a Santo Chiodo, negli 8.400 mq già urbanizzati (indicativamente la superficie necessaria ad ospitarle sarà di circa la metà). Il Comune in futuro punta poi ad urbanizzare anche l’area adiacente comunale ancora verde.

I tempi della gara previsti sono previssimi: l’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 di venerdì 3 maggio 2024. Gli elaborati di progetto esecutivo dovranno essere forniti entro dieci giorni dalla stipula del contratto o dalla comunicazione di avvio del servizio a seguito dell’aggiudicazione, mentre l’esecuzione dei lavori, la fornitura e l’installazione delle strutture prefabbricate, complete, funzionanti e pronte all’uso, dovrà essere effettuata entro ottanta giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto esecutivo (possibile un termine inferiore in caso di offerta migliorativa dell’aggiudicatario prevista nel bando di gara). L’obiettivo è di avere i moduli scolastici pronti entro l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. Nei prefabbricati, infatti, andranno gli studenti della “Dante”, liberando così gli spazi della “Pianciani” e permettendo di ospitare all’interno di quest’ultima gli alunni della primaria “Sordini” attualmente dislocati tra l’elementare di Villa Redenta e la media “Manzoni”.

Questo in attesa dell’intervento di ricostruzione della “Dante Alighieri”, al momento ancora in attesa di progetto definitivo e soprattutto dei fondi sufficienti. Ed in vista di lavori ad altre scuole della città (numerosi gli interventi programmati da qui ai prossimi anni), nella stessa area potrebbero essere installati altre strutture prefabbricate analoghe. Proprio per questo il Comune di Spoleto, in merito alla gara in corso, si è riservato la facoltà di affidare all’aggiudicatario, entro il triennio successivo dalla stipula del contratto, ulteriori servizi di fornitura in opera con noleggio di ulteriori moduli per un importo stimato complessivamente in 1,3 milioni di euro più Iva.