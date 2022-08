A Santo Chiodo si inaugura la nuova area per protezione civile e spettacoli viaggianti

L’area, infatti, è stata recuperata in seguito ad un intervento effettuato nel corso del corso del 2021 e primi mesi del 2022 dalla ditta BIES SRL, con un contributo della Regione Umbria (Fondi Sisma 1997), per un finanziamento totale di 290.000 euro. A dirigere i lavori l’architetto Riccardo Rosati. Lo spazio su cui si è intervenuti, oggetto di questo primo stralcio, ha una superficie complessiva di circa 8600 mq di cui 7800 a macadam, un tipo di pavimentazione stradale costituita da pietrisco, e 800 come piazzola con pavimentazione in bitume.

L’area è destinata, in caso di calamità naturali, ad accogliere le attività di protezione civile di supporto alla popolazione in fase di emergenza, mentre in condizioni di normalità, potrà essere utilizzata per spettacoli viaggianti e attrazioni. Ed appunto ad inaugurarla sarà il luna park Carbonini, presente a Spoleto ogni anno sin dal 1947.